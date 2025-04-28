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خارج الحدود

الاحتلال يناقش استئناف إدخال المساعدات لغزة بهذه الشروط

غزة، فيتو
غزة، فيتو

يناقش مسؤولون إسرائيليون، اليوم الإثنين، استئناف إدخال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة في غضون أسابيع.

الاحتلال يناقش استئناف ادخال المساعدات لغزة 

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال" نقلا عن مصادر مطلعة تبحث اسرائيل شروط استئناف تدفق المساعدات إلى غزة،  التي تري أنها مسألة تحتاج لأسابيع.

وتزعم أن المشاورات جارية حاليا للبحث عن أفضل السبل لإعادة الإمدادات دون أن يؤدي ذلك إلى تعزيز نفوذ حركة حماس أو قدراتها.

وأشارت الصحيفة إلى أن بعض المسؤولين الإسرائيليين اليمينيين يطالبون بتحمل إسرائيل دور أكثر فاعلية في توزيع المساعدات.

ووفقا للصحيفة من بين الخطط المطروحة للنقاش في هذا الصدد إنشاء منطقة إنسانية جديدة جنوب غزة، يتم من خلالها إعادة توطين السكان، مع ضمان عدم وصول المساعدات إلى حركة حماس، وتتضمن الخطة مشاركة شركات أمريكية خاصة في عمليات الإغاثة.

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