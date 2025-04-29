أنواع قضايا النفقة وإجراءات رفع الدعوى، وحالات حبس الزوج

تمتلئ ساحات محاكم الأسرة بالعديد من قضايا الأسرة والتي تتمثل معظمها في قضايا النفقة، وخلال السطور التالية ترصد فيتو لقرائها، أنواع قضايا النفقة وشروط رفع دعوي حبس متجمد النفقة والعقوبة المقررة علي الزوج الممتنع ووالأوراق المطلوبة، في التقرير الآتي..



ماهي أنواع النفقات؟

هناك 13 نوعا من أنواع النفقات..

-نفقة زوجية

-نفقة متعة

-نفقة عدة

-نفقة صغار

- أجر مسكن

- أجر حضانة

-أجر رضاعة

- أجر خادمة

- بدل فرش وغطا

-نفقة تعليم

- نفقة علاج

-نفقة حمل مسكن

- نفقة ولادة.



طرق تنفيذ أحكام النفقات



ـ عن طريق جهة عمل الزوج، إذا كان موظفا في الحكومة، حبث تقوم بدورها بخصم مبلغ النفقة الشهري من مرتبه في حدود نسب معينة مذكورة في القانون.

ـ عن طريق بنك ناصر الإجتماعي، وذلك إذا كان الزوج يعمل في الأعمال الحرة، ففي هذه الحالة يجري صرف النفقة من البنك، ولكن أكبر مبلغ نفقة يسمح البنك بصرفه هو 500 جنيه شهريًا.

ـ التنفيذ عن طريق المحضرين بالمحكمة، وذلك بالحجز على أموال الزوج، أو ممتلكات، أو أمواله بالبنوك.

ـ رفع دعوى حبس على صاحب النفقة المحكوم بها

ـ إقامة جنحة الامتناع عن سداد النفقة طبقا لنص المادة 293 من قانون العقوبات

العقوبة المقررة علي الزوج الممتنع عن تنفيذ حكم النفقة

-يتم رفع دعوي حبس ويعاقب الزوج حال امتناعه عن السداد بالحبس لمدة شهر.

-يعاقب الزوج حال امتناعه عن سداد النفقة، بالحبس مدة لا تزيد على سنة، وبغرامة لا تتجاوز 500 جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

شروط دعوى حبس المتجمد المقامة من قبل الزوجات بمحاكم الأسرة

- أن يكون الحكم صادر فى مادة من مواد النفقات أو الأجور وما فى حكمها، وأن يكون الحكم نهائيا استئنافيا أو انتهت مواعيد استئنافه.

-يجب أن يمتنع المحكوم ضده عن تنفيذ الحكم بعد ثبوت إعلانه بالحكم النهائى حتى يصدر حكم الحبس.

- على المدعية أن تثبت أن المدعى عليه- المحكوم ضده- قادر على سداد ماحكم به وذلك بكافة طرق الإثبات.

-يتم إحالة الدعوى للتحريات وليست لأثبات دخل الزوج ولكن لأثبات قدرته على الدفع من عدمه، على أن تأمر المحكمة الملزم بالنفقة ويمتنع إذا كان حاضرا أو تكلف الزوجة بالإعلان بأمر الدفع أن كان غائبا وذلك بعد أن يثبت للمحكمة قدرته

إجراءات رفع دعوى حبس متجمد النفقة

- التقدم بطلب للتسوية بصورة بطاقة الطالبة مرفق بصورة شهادة ميلاد الأطفال وصورة توكيل المحامى

- تحديد جلسه بحضور الزوجة ويعلن بها الزوج للحضور

-إذا حضر الزوج وتم التسوية ودفع النفقة حرر ذلك فى محضر الجلسة

-إذا لم يحضر الزوج يتم إثبات ذلك ويتم إقامة الدعوى بعد 15 يوما من تاريخ طلب التسوية.

- استخراج الصيغة التنفيذية

- اعلان المدعى عليه وجهة التنفيذ بالصيغة التنفيذية

- الخطوة النهائية التنفيذ من جهة التنفيذ المنوطة بها ذلك

الأوراق اللازمة لرفع دعوى الحبس المتجمد النفقة..

- الصيغة التنفيذية للحكم النهائى

-مفردات مرتب الزوج أو ما يثبت قدرته على الدفع

-صورة بطاقة الطالبة، وشهادة ميلاد الأطفال

- عريضة الدعوى محددا بها رقم التسوية وفترة الامتناع الحاصل من الزوج

-إفادة بما تم فى التسوية، وكذلك إشهار الطلاق أن كانت مطلقه.

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