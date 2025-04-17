الخميس 17 أبريل 2025
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حوادث

زوجة في دعوى طلاق: طردني من المنزل واستولى على مصوغاتي بعد معرفته إصابتي بالسرطان

زوجة ترفع دعوى طلاق،
زوجة ترفع دعوى طلاق، فيتو

رفعت موظفة دعوى طلاق للضرر والإنفاق على علاجها، ضد زوجها في محكمة الأسرة بأكتوبر.

وقالت الزوجة أمام قاضي الأسرة: “زوجي طردني من مسكن الزوجية وتهرب مني، واستولى على منقولاتي ومصوغاتى، ورفض ردها لى، عقب معرفته بإصابتي بمرض السرطان ورفض تحمل تكاليف علاجي”.

وأضافت الزوجة: “قدمت دعوى مصروفات علاجية ضده، بعد أن فشلت كل المحاولات الودية لحل الخلافات بيننا، وتدهورت حالتي الصحية بسبب ملاحقته لى وتشهيره بى، وتعرضى للابتزاز على يديه لإجباري بالتنازل عن حقوقي الشرعية المسجلة بعقد الزواج”.

وتابعت: "صدمت فى زوجى لم أتخيل أن يتخلى عنى، ويرفض الإنفاق على رغم يسار حالته المادية، لذلك رفعت دعوى طلاق للضرر ودعوى مصروفات علاج بـ 550 ألف جنيه".

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دعوي طلاق للضرر محكمة الأسرة بأكتوبر قاضي الأسرة بمرض السرطان
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