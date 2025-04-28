القبض علي عاطل سرق مبالغ مالية من موظفة في أكتوبر

ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة القبض علي عاطل ارتكب جريمة سرقة مسكن شقيق نائبة سابقة لأحد الوزراء، بالمنطقة السياحية بدائرة قسم شرطة أول أكتوبر،

تلقي اللواء محمد الشرقاوي مدير مباحث القاهرة بلاغ من الأهالي بتمكنهم من الإمساك بشخص قام بسرقة إحدى الشقق السكنية.

علي الفور انتقلت قوات الأمن واصطحبت المتهم وبحوزته حقيبة بداخلها مبالغ مالية كبيرة، وبمواجهته اعترف بارتكاب واقعة سرقة الحقيبة من داخل أحد الشقق السكنية قائلا: أنه صعد لأحد العقارات بطريقة عشوائية واستهدف الشقة دون نية مبيته وكسر الكالون ودخل وتوجه إلى غرفة النوم، وبعثر محتوياتها، ووجد حقيبة بها نقود فسرقها بينما كانت هناك فتاة صغيرة غارقة في النوم بمفردها داخل الشقة ثم لاذ بالفرار.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم وجار العرض علي النيابة لمباشرة التحقيقات



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