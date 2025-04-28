أخبار الرياضة اليوم.. الأهلي يكرم كولر وجهازه المعاون.. نادي الشمس يقاضي الزمالك.. حسام عبد المجيد يصدم القلعة البيضاء

أخبار الرياضة اليوم، شهدت الساعات الماضية العديد من الأحداث الرياضية المهمة على الصعيدين المحلي والعالمي، ونشرها القسم الرياضي في "فيتو"، وجاءت كالتالي:

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم مارسيل كولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان نذوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

قرر مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب رد الشيكات المستحقات لنادى الشمس من القسط الأخير الخاص بصفقتي اللاعبين يوسف ناجى إميل وتقى الله مدحت؛ بعد اكتشاف عدم وجود رصيد فى الحساب البنكى الخاص بنادى الزمالك.

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات تجديد عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

توج لاعبو المنتخب الوطني للجمباز بـ5 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي، خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

حذّر الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، من خطورة ظاهرة عدم احترام وتقدير كبار السن وأصحاب الخبرة، مؤكدًا أن تكريم من أفنوا حياتهم في العمل والعطاء واجب ديني وأخلاقي.

توج عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز بذهبية كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمود الخطيب، رئيس النادي، قرر فتح تحقيقا عاجلا بسبب وجود أزمة في عقد مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

حقق فريق زد إف سي فوزا ثمينا على مضيفه الإسماعيلي بهدفين دون مقابل، في اللقاء الذي جمعهما باستاد الإسماعيلية، ضمن مواجهات الجولة الثالثة بمجموعة الهبوط من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا هاما على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم باستاد الرياضة العسكرى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

كشف الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، أسباب لجوء الوزارة لإجراء تعديلات قانون الرياضة الذي صدر في عام 2017 الماضي

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