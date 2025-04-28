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رياضة

عمر العربي يحصد ميدالية ذهبية لمصر في كأس العالم للجمباز الفني

عمر العربي
عمر العربي

 توج عمر العربي لاعب المنتخب الوطني للجمباز بذهبية كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقام على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

وحصد "العربي" ذهبية جهاز المتوازي عقب حصوله على 14.033 نقطة، ليضيف ميدالية جديدة للفراعنة ويرتفع رصيد المنتخب الوطني إلى 4 ميداليات بواقع ذهبية و3 برونزيات، كما أضاف ميدالية جديدة له عقب فوزه أمس ببرونزية جهاز الحلق.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين عن سعادته بهذه الميدالية الغالية التي جاءت بعد مجهود شاق لسنوات طويلة، مؤكدا أن القادم سيكون أفضل في ظل الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة  ممثلة في وزارة الشباب والرياضة برئاسة الدكتور أشرف صبحي.

 

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام -  دنا خليل".

ويسعى منتخب مصر للجمباز الفني رجال وآنسات لمزاحمة أبطال العالم والأولمبياد على منصات التتويج بعد الجهد الكبير المبذول من كافة عناصر اللعبة لإعداد هذا الجيل وخوض العديد من المنافسات القارية والدولية لاكتساب الخبرات الدولية ورفع علم مصر في المحافل العالمية.

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