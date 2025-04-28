حسام عبد المجيد يصدم الزمالك بسبب ملف تجديد عقده

كشف مصدر داخل نادي الزمالك، آخر تطورات تجديد عقد حسام عبد المجيد مدافع الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء.

وينتهي عقد حسام عبد المجيد مع الزمالك بنهاية الموسم بعد القادم، إلا أن إدارة الزمالك تريد تمديد عقد اللاعب بعد تألقه بشكل لافت خلال الفترة الماضية.

حسام عبد المجيد مدافع الزمالك

وقال المصدر إن حسام عبد المجيد أخبر إدارة الزمالك برفضه تجديد العقد في الوقت الحالي مبررا ذلك بتركيزه على تقديم أداء مميز في المباريات الحاسمة المقبلة مع الزمالك.

وواصل: حسام عبد المجيد أخبر إدارة الزمالك بأنه يميل لتأجيل مفاوضات تجديد عقده حتى نهاية الموسم.

الزمالك يكشف حقيقة العروض الأوروبية لشراء حسام عبد المجيد

فيما نفى نادي الزمالك ما تردد خلال الساعات الماضية، بشأن تلقي مدافعه حسام عبد المجيد عروضًا أوروبية للرحيل عن الفريق خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأكد مصدر مسؤول داخل نادي الزمالك أن كل ما يتم تداوله حول وجود عروض رسمية لضم حسام عبد المجيد، مجرد اجتهادات إعلامية لا أساس لها من الصحة، مشددًا على أن اللاعب مستمر مع الفريق، ويُعد أحد الأعمدة الأساسية في خط الدفاع خلال الفترة الحالية.

وأشار المصدر إلى أن حسام عبد المجيد يركز بالكامل مع الفريق لتحقيق أهدافه هذا الموسم، خاصة مع اقتراب المباريات الحاسمة في بطولة الدوري الممتاز ونهائي كأس مصر، ولا توجد أي نية لدى إدارة النادي للتفريط في خدماته خلال الفترة المقبلة.

وأوضح المصدر أن الزمالك لم يتلقَ أي خطابات رسمية أو شفوية من أندية أوروبية بخصوص حسام عبد المجيد.

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