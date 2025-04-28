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رياضة

الأهلي يكرم مارسيل كولر وجهازه المعاون بعد رحيله عن تدريب الفريق (صور)

الأهلي يكرم كولر
الأهلي يكرم كولر وجهازه المعاون

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، على تكريم مارسيل كولر وجهازه المعاون هارالد جامبرلي وكارلوس برينجر وياسين ميكاري وتيزيان نذوي ورضا الحنفي، بعد انتهاء مشوارهم مع الفريق الأول لكرة القدم.

وجاء التكريم خلال لقاء ودي جمع رئيس النادي بالمدير الفني وجهازه المعاون في مقر الأهلي بالجزيرة، وسط أجواء سادتها مشاعر التقدير والامتنان لما قدموه من جهود كبيرة وإنجازات مميزة خلال فترة توليهم المسؤولية.

وقام الكابتن محمود الخطيب بإهداء المدرب السويسري والجهاز المعاون درع وعلم النادي، متمنيًا لهم التوفيق في محطتهم القادمة

يلتقي الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي لخوض مباراة بتروجيت الأربعاء المقبل ضمن منافسات الدوري الممتاز

موعد مباراة الأهلي المقبلة

ويواجه فريق النادي الأهلي  نظيره بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل  في تمام الساعة الثامنة مساء، وتبث المباراة عبر قنوات أون سبورت، الناقل الحصري لبطولة الدوري.  

وتعد هذه المباراة هي الاختبار الأول للمدير الفني المؤقت، عماد النحاس، بعدما قررت إدارة النادي الأهلي تعيينه مديرا فنيا مؤقتا بدلا من مارسيل كولر، بعد الخروج الأفريقى على يد صن داونز.

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