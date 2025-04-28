إنجاز تاريخي، مصر تحصد 5 ميداليات في كأس العالم للجمباز الفني

توج لاعبو المنتخب الوطني للجمباز بـ5 ميداليات خلال مشاركتهم في بطولة كأس العالم للجمباز الفني رجال وسيدات، والمقامة على الصالة الرئيسية باستاد القاهرة الدولي ، خلال الفترة من 25 وحتى 28 أبريل الجاري.

وجاءت ميداليات الفراعنة في البطولة بواقع ذهبيتين و3 برونزيات، وكانت كالتالي: "ذهبية لعمر العربي على جهاز المتوازي، كما أضاف برونزية في جهاز الحلق، فيما حصدت جنى محمود ذهبية جهاز الحركات الأرضية، أما جودي عبد الله فحصلت على برونزيتي جهاز حصان القفز وجهاز المتوازي.

ومن جانبه، أعرب الدكتور إيهاب أمين رئيس الاتحادين المصري والإفريقي للجمباز عن سعادته بما حققه لاعبو الفراعنة خلال هذه البطولة الكبرى التي شهدت حضور مكثف من نجوم الجمباز العالمي والأولمبي، مشيرا إلى أن القادم سيكون أفضل في ظل الطفرة الكبرى التي تشهدها الرياضة المصرية في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والذي يولي اهتمامًا كبيرا بالرياضة باعتبارها أحد القوى الناعمة للدولة المصرية.

وتُعد هذه البطولة الختامية لسلسلة كؤوس العالم لعام 2025 تحت إشراف الاتحاد الدولي للجمباز (FIG)، والتي تُسهم في تحديد التصنيف العالمي النهائي للاعبين، كما سيتم خلالها تسليم الدرع العام لأبطال الأجهزة.

ويمثل المنتخب المصري للرجال: "محمد عفيفي - عبد الرحمن عبد الحليم - عمر الشبكي - أحمد المراغي - عمر العربي - علي عبد القادر".

ويمثل المنتخب المصري للآنسات: "جنى محمود - جودي عبد الله - جنى عبد السلام - -دنا خليل".

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