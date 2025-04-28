أزمة جديدة داخل الأهلي بشأن عقد كولر وفرمان من الخطيب

قال مصدر داخل النادي الأهلي: إن محمود الخطيب، رئيس النادي، قرر فتح تحقيقا عاجلا بسبب وجود أزمة في عقد مارسيل كولر المدير الفني السابق للفريق الأول لكرة القدم بالقلعة الحمراء.

وكان النادي الأهلي وجه الشكر للسويسري كولر عقب خروج الفريق من بطولة دوري أبطال إفريقيا علي يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي.

وأفاد المصدر أن الخطيب قرر فتح التحقيق بسبب وجود خطأ قانوني في ترجمة أحد بنود عقد مارسيل كولر والتي تسبب في طلب السويسري الحصول علي مبلغ يتخطي الثلاثة ملايين يورو نظير مستحقاته لدي القلعة الحمراء.

وواصل " محامي كولر طلب الحصول على 3 ملايين و80 ألف يورو،عقب توجيه الأهلي الشكر للمدرب، وجاءت الأزمة في أن عقد كولر مع الأهلي ينص على أن مدة التعاقد تمتد لثلاث سنوات، مع تفعيل السنة الثالثة بموافقة الطرفين، وهو ما اعتبرته الإدارة أن السويسري يحق له الحصول علي باقي قيمة عقده للسنة الحالية فقط، قبل ان تتفاجئ بمطالبته الحصول علي هذا المبلغ.

حفل تكريم كولر

قرر النادي الأهلي تأجيل إقامة حفل تكريم للسويسري مارسيل كولر المدير الفني السابق للنادي.

وكان الأهلي أعلن بشكل غير رسمي إقامة حفل تكريم لمدربه السابق كولر بعد فسخ التعاقد معه بالتراضي لكن جاءت أزمة الشرط الجزائي وتمسكه بالحصول على قيمة عقده كاملا لتؤجل إقامة حفل التكريم.

وتبلغ المستحقات التي يريد كولر الحصول عليها ما يقرب من 3 مليون ونصف المليون يورو

مرتجي يتفاوض لحل أزمة الشرط الجزائي لكولر

ويقود خالد مرتجي نائب رئيس النادي الأهلي مفاوضات في الوقت الحالي مع دينو لامبرتي وكيل مارسيل كولر المدير الفني السابق للأهلي من أجل إنهاء أزمة الشرط الجزائي، حيث طلب السويسري الحصول على باقي عقده حتى نهاية الموسم القادم في حين يرغب الأهلي في منح مستحقات شهرين فقط بقيمة تقترب من 500 ألف يورو.

ويرغب كولر في الحصول على ما يزيد على 3 ملايين يورو قيمة مستحقاته حتى نهاية عقده الموسم القادم.

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