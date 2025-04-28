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رياضة

نادي الشمس يقاضي الزمالك بسبب شيكات بدون رصيد

مجلس الزمالك
مجلس الزمالك

قرر مجلس إدارة نادي الشمس برئاسة أسامة أبوزيد اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد مجلس إدارة نادى الزمالك برئاسة حسين لبيب، بسبب رد الشيكات المستحقات لنادى الشمس من القسط الأخير الخاص بصفقتي اللاعبين يوسف ناجى إميل وتقى الله مدحت؛ بعد اكتشاف عدم وجود رصيد فى الحساب البنكى الخاص بنادى الزمالك.

 

نادي الشمس يقاضي الزمالك بسبب شيكات بدون رصيد

وكلف مجلس الشمس الإدارة القانونية بالنادى برفع دعوى قضائية ضد الكابتن حسين لبيب بصفته رئيسا لنادى الزمالك وحسام المندوه أمين الصندوق لتوقيعهما على شيكات بدون رصيد من أجل الحفاظ على حقوق نادى الشمس أمام الجهات الرقابية.

وأكد مسئولو الشمس أن الشيكات المفروض بإشعار بنكى بعدم وجود رصيد فى حساب الزمالك لصالح نادى الشمس خاصة بالقسط الثالث لصفقة شراء يوسف ناجى إميل لاعب الفريق الأول لكرة اليد وتقى الله مدحت حلمى لاعبة فريق سيدات الطائرة الشمساوى والبالغ مليون و250 ألف جنيه بخلاف عدم سداد قيمة الضريبة المضافة الـ14% الخاصة بإجمالى الصفقة التى وقعت فى الأول من أبريل 2024 والبالغة 6 ملايين و500 ألف جنيه أى ما يبلغ 910 آلاف جنيه قيمة ضريبة مضافة مستحقة للشمس تسدد للدولة وكان يستحق سدادها عقب توقيع الصفقة مباشرة إلا أن مسئولو الزمالك لم يسددوها للشمس حتى تاريخه.

واتخذ مجلس الشمس خطوات قانونية للحفاظ على حق النادى فى أزمة القيمة المضافة بإنذار مسئولو الزمالك على يد محضر، ولكن مع امتناع الأخير عن السداد وعدم تغطية القسط الثالث للصفقة البالغ مليون و250 ألف جنيه قرر مجلس إدارة الشمس برئاسة د. أسامة أبوزيد رفع دعوى قضائية ضد حسين لبيب بصفته وحسام المندوه بصفته.

وكان مجلس الزمالك قد تعاقد فى الأول من أبريل لعام 2024 مع لاعبى الشمس يوسف ناجى مقابل 4 ملايين جنيه وتقى الله مدحت مقابل 2 مليون و500 ألف جنيه على أن يتم السداد على ثلاث دفعات سدد الدفعة الأولى فى الثانى من أبريل 2024 عقب توقيع العقود مباشرة بتحصيل شيكات بنكية بقيمة 4 ملايين جنيه وسدد الدفعة الثانية بموجب شيكات بنكية فى الأول من أكتوبر 2024 بقيمة مليون و250 ألف جنيه، إلا أنه تعثر فى الدفعة الثالثة بنفس القيمة المستحقة فى الأول من أبريل 2025 بخلاف عدم سداد القيمة المضافة عن الصفقة والبالغة 910 آلاف جنيه .

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