الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الاتحاد السكندري يحقق فوزا مهما على حساب طلائع الجيش 1/2 بالدوري الممتاز

طلائع الجيش، فيتو
طلائع الجيش، فيتو

حقق فريق الاتحاد السكندرى فوزا هاما على حساب نظيره طلائع الجيش بنتيجة 2-1، في المباراة التي جمعت بينهم مساء اليوم باستاد الرياضة العسكرى، ضمن لقاءات الجولة الثالثة من مرحلة الهبوط ببطولة الدوري الممتاز.

جاء هدف الاتحاد السكندري الأول عن طريق إسلام سمير بالدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع للشوط الأول، وأضاف محمود علاء الهدف الثاني في الدقيقة 70، بينما سجل هدف طلائع الجيش الوحيد اللاعب جودين شيكا في الدقيقة 85.

تشكيل طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري 

 في حراسة المرمى: عماد السيد.

في خط الدفاع: خالد عوض - خالد سطوحي - أحمد علاء  - عمرو طارق.

في خط الوسط: عماد فتحي - علي حمدي - إسلام محارب.

في خط الهجوم: يسري وحيد - كريم طارق - رجب عمران.

تشكيل الاتحاد السكندري ضد طلائع الجيش 

 في حراسة المرمى: المهدي سليمان.

في خط الدفاع: أحمد أيمن - محمود علاء - محمود شبانة - محمد المغربي.

في خط الوسط: إسلام سمير - مورو ساليفو - - عمر الوحش.

في خط الهجوم: عمرو جمعة - كريم الديب - فادي فريد.

مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندرى

 وبتلك النتيجة يحتل فريق طلائع الجيش المركز الرابع في جدول الدورى الممتاز برصيد 21 نقطة، بينما يصعد فريق الاتحاد السكندري للمركز الثالث في مرحلة تفادى الهبوط، برصيد 22 نقطة.

حكام مباراة طلائع الجيش والاتحاد السكندري

- طلائع الجيش × الاتحاد السكندري: نادر قمر الدولة (حكمًا للساحة) ’ أحمد عبد الغني وأحمد رشدي(مساعدين) ’ محمد إبراهيم الدسوقي (حكمًا رابعًا) ’ محمد سلامة وأحمد توفيق طلب (تقنية الفيديو).

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الدوري الممتاز طلائع الجيش طلائع الجيش والاتحاد السكندري الاتحاد السكندري طلائع الجيش ضد الاتحاد السكندري

مواد متعلقة

نادي الشمس يقاضي الزمالك بسبب شيكات بدون رصيد

حسام عبد المجيد يصدم الزمالك بسبب ملف تجديد عقده

أخبار الرياضة اليوم: ليفربول يتوج بلقب الدوري الإنجليزي.. محمد بن رمضان يقترب من الأهلي.. إجراء جديد من الزمالك ضد زيزو.. تأهل مانشستر سيتي لنهائي كأس الاتحاد

منتخب الشباب يستهل مشواره بأمم أفريقيا بالفوز على جنوب أفريقيا 1-0 (صور)

محمد عبد الله يسجل هدف منتخب الشباب الأول في شباك جنوب أفريقيا

يمكنكم رؤية أرقامي، أول تعليق من محمد صلاح بعد تتويج ليفربول بالدوري الإنجليزي

أمم أفريقيا تحت 20 سنة، شوط أول سلبي بين منتخب مصر وجنوب أفريقيا

محمد صلاح يرفض الاحتفال مع نونيز بسبب زجاجة "خمر" (صور)
ads

الأكثر قراءة

نجيب ساويرس يكشف رأيه في رحيل كولر عن الأهلي

تراجع مفاجئ لسعر الدولار بالبنوك في ختام تعاملات اليوم الإثنين

ساويرس يكشف أسباب توقعاته بارتفاع سعر أوقية الذهب لـ 5000 دولار

أول تعليق من مارسيل كولر على رحيله عن الأهلي

الداخلية تكشف ملابسات فيديو لسيدة تتضرر من تعدي طليقها وأقاربه بالإسكندرية

على خليفة واقعة الاعتداء الجنسي، مشادة على الهواء بين لميس الحديدي ومديرة مدرسة الكرمة (فيديو)

تفاصيل سرقة باحثة كويتية بحث علمي لأستاذ مصري منشور بمجلة حقوق المنوفية (مستندات)

ساويرس يلتقي أصحاب 200 منزل بقرى الدير بسوهاج بعد إعادة تطويرها وتأهليها (صور)

خدمات

المزيد

تعرف على سعر كيلو الألومنيوم اليوم

استقرار سعر السكر في الأسواق اليوم الإثنين 28/4/2025

37.4 ألف دولار سعر طن القصدير بالبورصات العالمية اليوم الإثنين

سعر كيلو النحاس الأصفر الخردة في السوق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

سلامة الغذاء أولًا.. تفاصيل إعادة تشغيل سلاسل بلبن وكرم الشام (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

تعليق قوي من عالم أزهري على أزمة كولر مع جماهير الأهلي

تفسير حلم غوايش الذهب في المنام وعلاقته بزوال الهموم والأحزان

الصلوات المفروضة وأسماؤها وأوقاتها، وسننها القبلية والبعدية وحكم قضائها

المزيد
الجريدة الرسمية