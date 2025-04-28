السفير المصري في ليبيا يدعم رجال طائرة الأهلي قبل مباراة الترجي

حرص السفير تامر الحفني، سفير مصر في دولة ليبيا، على زيارة بعثة الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي المتواجدة في ليبيا، ودعم الفريق قبل انطلاق مباراته أمام الترجي التونسي في نصف نهائي بطولة إفريقيا للأندية.

واطمأن السفير المصري خلال حديثه مع الدكتور مهند مجدي عضو مجلس الإدارة، رئيس البعثة، على أحوال البعثة وتوفير الأجواء التي تساعد الفريق على تحقيق هدفه في البطولة.

ووجّه الدكتور مهند مجدي الشكر إلى السفير المصري على الجهد المبذول من السفارة مع بعثة الأهلي، وحرصهم على التواجد والمتابعة المستمرة مع بعثة الفريق منذ اليوم الأول للأهلي في ليبيا.

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