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رياضة

الخطيب يهنئ سيدات يد الأهلي بالفوز ببطولة كأس مصر

محمود الخطيب، فيتو
محمود الخطيب، فيتو

حرص الكابتن محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، على تهنئة لاعبات الفريق الأول لكرة اليد وجهازهن الفني والإداري والطبي، بعد الفوز بكأس مصر للمرة الثالثة على التوالي والـ36 في تاريخ النادي، وإكمال الثلاثية المحلية بعد التتويج ببطولتي السوبر والدوري. 

وأشاد رئيس الأهلي بالروح العالية للاعبات ‏والأداء ‏المتميز ‏والإصرار على تحقيق الفوز وحصد البطولات. 

وقال إن التتويج بالألقاب الثلاثة يعكس الجهود الكبيرة التي يبذلها الجهاز الفني واللاعبون خلال الفترة الماضية، وفي ذات الوقت يحملهم مسئولية مضاعفة في بطولتي السوبر  وإفريقيا اللتين يستضيفهما  النادي الشهر المقبل، لإسعاد جماهير الأهلي الداعم الأكبر للنادي وفرقه الرياضية في كل المناسبات. 

وأكد الكابتن محمود الخطيب على ثقته الكبيرة في منظومة الفريق، وأن الجميع لن يدخر جهدًا من أجل تحقيق المزيد من الانتصارات، ووضع النادي في المكانة التي يستحقها على جميع المستويات.

سيدات يد الأهلي يفوز على سموحة ويتوج ببطولة كأس مصر

وتوج الفريق الأول لكرة اليد سيدات بالنادي الأهلي، ببطولة كأس مصر بعد الفوز على فريق سموحة بنتيجة 25-20، في المباراة النهائية التي جمعت الفريقين اليوم على صالة هيئة قناة السويس.

وبفوز سيدات يد الأهلي اليوم ببطولة كأس مصر اليوم، يتوج المارد الأحمر بالثلاثية المحلية بعد فوزه من قبل ببطولة الدوري وكأس السوبر.  

وكان سيدات يد الاهلي قد تأهل إلى نهائي كأس مصر بعد الفوز على سبورتنج مساء أمس بنتيجة 28-22، في مباراة نصف نهائي البطولة.

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الخطيب محمود الخطيب الأهلي النادي الأهلي كأس مصر

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