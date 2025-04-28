بولونيا وأودينيزي يتعادلان سلبيا في الدوري الإيطالي

انتهت مباراة فريق أودينيزي مع نظيره بولونيا، بالتعادل السلبي بدون أهداف مساء اليوم الأحد، على ملعب فريولي، ضمن منافسات الجولة الرابعة والثلاثين من بطولة الدوري الإيطالي.

تشكيل أودينيزي

تشكيل بولونيا

موقف الفريقين في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل فريق أودينيزي في المركز الـ12 برصيد 41 نقطة، بينما يتواجد فريق بولونيا في المركز الخامس برصيد 61 نقطة.

القنوات الناقلة لمباراة بولونيا وأودينيزي

و نقلت المباراة من عبر مجموعة قنوات أبو ظبي الرياضية، باعتبارها صاحبة حقوق البث الحي والمباشر لمباريات الدوري الإيطالي في المنطقة العربية وشمال أفريقيا والشرق الأوسط.

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