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رياضة

نابولي يهزم تورينو وينفرد بصدارة الدوري الإيطالي

نابولي
نابولي

انتزع نابولي فوزا مثيرا من أمام ضيفه تورينو، بنتيجة 2-0، في المباراة التي جمعتهما بملعب دييجو مارادونا، لحساب الأسبوع 34 من الدوري الإيطالي.

نابولي ينفرد بصدارة الدوري الإيطالي 

وسجل سكوت ماكتوميناي هدفي فريق الجنوب في الدقائق 7 و42.

بهذا الفوز، انفرد نابولي بصدارة جدول ترتيب الكالتشيو برصيد 74 نقطة بفارق 3 نقاط عن أقرب منافس له إنتر ميلان (71) والذي خسر اليوم أمام روما.

وتجمد رصيد تورينو عند 43 نقطة بالمركز العاشر.

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