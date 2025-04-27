يوفنتوس يفوز على مونزا بثنائية في الدوري الإيطالي

حقق فريق يوفنتوس الفوز علي ضيفه مونزا، بهدفين دون رد في المباراة التي أقيمت بينهم اليوم الأحد، على ملعب "أليانز ستاديوم"، ضمن منافسات الجولة رقم 34 من الدوري الإيطالي.

وسجل هدفي فريق يوفنتوس كل من نيكولاس جونزاليس في الدقيقة 11، ومواني في الدقيقة 33.

وكان كينان يلدز لاعب يوفنتوس تلقي بطاق حمراء في الدقيقة 3+45.

تشكيل يوفنتوس ضد مونزا

حراسة المرمى: دي جريجوريو

الدفاع: كالولو، فيجا، كيلي، كامبياسو

الوسط: ماكيني، تورام، لوكاتيلي

الهجوم: جونزاليس، يلديز، كولو مواني

ترتيب يوفنتوس ومونزا في الدوري الإيطالي

وبتلك النتيجة يحتل يوفنتوس المركز الرابع فى جدول ترتيب الدوري الإيطالي برصيد 62 نقطة، بينما ياتي مونزا فى المركز الـ 20 والأخير برصيد 15 نقطة.

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