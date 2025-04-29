معركة الدواء والدولار.. مقترح جديد لـ«الإمساك» بأسعار الأدوية بعد «إسهال» الارتفاعات المجنونة

نظام جديد لتسعير الأدوية تدرسه حاليًا هيئة الدواء وتقدمت به شعبة الأدوية وغرفة صناعة الدواء إلى الهيئة لربط تسعير الأدوية بتحريك سعر الدولار لضمان السعر المناسب للأدوية لتوفيرها فى السوق ومنع تعرضها للنقص.

يوجد عوامل متعددة تدخل فى تسعير الدواء منها مدخلات الصناعة وكذلك أسعار الوقود والأجور للعاملين بشركات الدواء والدمغة الطبية التى تدفعها الشركات لاتحاد المهن الطبية ونسبة هامش ربح شركات التوزيع والصيدليات، جميع هذه العوامل تؤثر على سعر الدواء وتحدد مكاسب الشركات، وتمثل تحديات مختلفة لصناعة الدواء فى مصر.

عدد من خبراء سوق الدواء كشف عن مزايا النظام الجديد لتسعير الأدوية، فضلًا عن كيفية تسعير الدواء فى دول العالم، وهل يساعد ربط سعر الدواء بسعر الدولار فى توفير الدواء وعدم نقصه فى السوق أو طرحه فى السوق السوداء.

من جانبه، قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية، إن هيئة الدواء تدرس حاليًا تعديل نظام تسعير الأدوية ووضع نظام عادل مناسب للمريض وشركات الأدوية، يعتمد هذا النظام على تحريك أسعار الأدوية بناء على أى تحريك فى سعر الدولار بنسبة محددة وليس أى تحريك بسيط فى السعر، بجانب حساب كل عناصر التكلفة التى تدخل فى صناعة الدواء، ويتم أخذها فى الاعتبار مع وضع نسبة 15% مكسب للشركة، لأن 90% من مدخلات الصناعة تعتمد على الدولار.

وأشار إلى أن النظام الجديد يستهدف زيادة السعر فور زيادة الدولار، ولا تنتظر الشركات مدة طويلة تتراوح من 4 شهور إلى 8 شهور لدراسة السعر عبر لجان مختلفة.

وأوضح لـ”فيتو” أن زيادات أسعار الوقود لها تأثير غير مباشر ومحدود على صناعة الدواء؛ حيث تزيد أسعار النقل والشحن للأدوية وتحرك المندوبين، وكذلك التأثير على الموظفين الذين يرغبون فى زيادة الرواتب والأجور.

وكشف عن وجود تحديات أخرى تواجه صناعة الدواء، بجانب تحرك أسعار الدولار والبنزين، وهى الرسوم التى يحصل عليها جهاز التمغة الطبية الذى يحصل على مبلغ قدره 2 مليار جنيه نتيجة فرض الدمغة الطبية على كل عبوة دواء، مشيرًا إلى أن الحكومة أعفت الدواء من قيمة الضريبة المضافة لدعم الدواء، ولكن يُفرض عليه رسوم بسبب التمغة الطبية من جهاز تابع لاتحاد المهن الطبية.

وأوضح أنه بحسب القانون، يتم فرض التمغة على كل عبوة دواء بنسبة 1% من المبيعات بحد أقصى 50 قرشًا للعبوة، إلا أنهم مؤخرًا يرغبون فى تحصيل الدمغة على كل وحدة داخل العبوة، أى العبوة التى تحتوى على 3 شرائط يحصل على كل شريط دمغة، وهو أمر غير قانونى ويسعى الاتحاد لتحصيل أموال من شركات الدواء بطرق غير قانونية.

وتابع حديثه بأنه فى حالة إلغاء هذه الدمغة، سيتوفر مبلغ 2 مليار جنيه لصناعة الدواء. وأوضح رئيس شعبة الأدوية باتحاد الغرف التجارية أن الدواء المستورد عليه تمغة طبية 2% من سعر البيع، ولكن فور وصوله للجمارك لا تفرج هيئة الدواء عن المستحضر إلا بعد الحصول على موافقة التمغة الطبية وتحصيل الرسوم أولًا، على الرغم من أنه من المفترض أن يتم تحصيل رسوم التمغة بعد البيع للشركات وليس الجمهور، مشيرًا إلى أن جهاز التمغة الطبية يساوم الشركات إما الدفع أو عدم الإفراج عن المستحضر.

وأشار الدكتور على عوف إلى أن الدواء فى السوق حاليًا تم تسعيره على دولار سعر 50 جنيهًا لتغطية المتداول فقط، والبالغ عددها فى حدود 3 آلاف دواء، ولكن يوجد 15 ألف دواء على سعر دولار 30 جنيهًا، وهى المستحضرات غير المتداولة على نطاق واسع بين المرضى، ولفت إلى أنه فى حالة زيادة الدولار إلى 55 جنيهًا، تبدأ الشركات فى طلب تحريك الأسعار، وأقل من ذلك لا يعتبر تحريكًا مؤثرًا فى سعر الدواء.

وأوضح أنه بحسب النظام الجديد الذى يتم دراسته، يجب موافقة هيئة الدواء على تغيير سعر الدواء فور تحريك سعر الدولار، ولكن سريعًا، حتى لا تنتظر الشركات عدة أشهر، مما يتسبب فى مشكلة بتوفير الدواء.

بدوره، قال الدكتور محمد أشرف، خبير الصناعات الدوائية، إن قرار التسعير 499 لسنة 2012 يعتمد تسعير الدواء على تعديله فى حالة تغيير فى سعر الدولار بنسبة 15% بالزيادة أو النقصان، وسارٍ حتى الآن، وأشار إلى أن طلبات تحريك أسعار الدواء تدخل فى قوائم انتظار لجان التسعير بمدة تصل إلى 8 شهور، ولحين اعتماد التسعيرة الجديدة يقل الدواء فى السوق.

وتابع حديثه بأن مدة الانتظار للموافقة على التسعير غير مناسبة مع التنوع والتغير فى سعر الدولار الذى يحدث حاليًا، موضحًا أنه فى كل العالم، نظام التسعير مميكن بدون انتظار لجان، وأوضح أنه فى حالة تطبيق ميكنة تسعير الأدوية فى مصر، يحتاج لضوابط لتغيير سعر الدواء بناء على سعر الدولار، ويتغير السعر سريعًا بناء على معادلة حسابية، وأكد أنه إلى الآن يوجد نقص فى بعض الأدوية،.

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