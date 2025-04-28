ساويرس يلتقي أصحاب 200 منزل بقرى الدير بسوهاج بعد إعادة تطويرها وتأهليها (صور)

عقد المهندس نجيب ساويرس، رجل الأعمال، رئيس مجلس إدارة مؤسسة ساويرس لتنمية المجتمع اجتماعا مع أهالى الدير بأولاد يحيى التابعة لمركز دار السلام بسوهاج.

وجاء اللقاء بهدف الاستماع إلى أعمال مشروع تطوير وتأهيل ورفع كفاءة 200 منزل ضمن مبادرة دار وسلامة بقرية أولاد يحيى بالاشتراك مع مؤسسة صناع الحياة ومؤسسة ساويرس وجامعة عين شمس وزارة التخطيط ضمن الفئات الأولى بالرعاية والأكثر فقرا



وذلك بحضور ليلى حسني المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس، وميس أبو حجاب، نائب المدير التنفيذي، وعدد من مديري القطاعات بالمؤسسة.



واستمع المهندس ساويرس إلى شرح مفصل لمشروع " دار وسلامة " بقرى مجلس قروي "أولاد يحيى بحري" بمركز دار السلام، والذي يهدف إلى تحسين مستوى معيشة الأسر المستهدفة عبر تطوير المنازل، وتوصيل وصلات مياه، وتقديم خدمات صحية، وتنفيذ أنشطة توعوية لصالح الأسر الأولى بالرعاية





وتحدثت ليلى حسنى المدير التنفيذي لمؤسسة ساويرس عن تطوير ورفع كفاءة وسقف 200 منزل بتكلفة 53 مليون جنية منها 10 منازل إحلال وتجديد"، حيث تم الانتهاء من 51 منزل بقريتي مزاتة ونجوع مازن تشطيب كامل

وأوضحت أنه جاري الانتهاء من منزلين آخرين، وتم الانتهاء من 15 منزل بقرية الدير بأولاد يحيي بحري " تشطيب كامل "، وجاري الانتهاء من 6 منازل متبقية بقريتي الدير وأولاد الشيخ، وكذلك تم الانتهاء من أعمال تطوير 20 منزل بقرية الدير بأولاد يحيي بحري ومتبقي 22 منزل جاري الانتهاء منها، وجاري العمل على تطوير 47 منزل بقريتي أولاد يحيى قبلي وبحري وان الانتهاء من المشروع فى ديسمبر 2025 المقبل





وأضافت ليلى أنه تم تنفيذ 100 وصلة مياه، ومعاينة 140 منزلا لتنفيذ وصلات مياه لهم، وجار التجهيز لمعاينة 130منزلا بالتنسيق مع شركة المياه، وفي مجال الخدمات الصحية تم تنفيذ قافلة طبية مكبرة بالتعاون مع جامعة عين شمس في مستشفى التكامل بأولاد يحي الحاجر واستفاد منها 2957 مواطن وتم تنفيذ 6 قوافل طبية استفاد منها 2121 مستفيد، منها 3 قوافل تخصصية رمد استفاد منها 617 مواطن، كما تم تنفيذ 18 عملية جراحية وتم تسليم 21 كرسي متحرك للأشخاص من ذوي الإعاقة بقرى أولاد يحى







وفي مجال المساهمات المجتمعية تم تنفيذ 175 عملية عيون مياه بيضاء ـ ظفرة " بالتعاون مع مؤسسة " بصيرة "، وعدد 50 علمية عيون بالتعاون مع مؤسسة بنك الطعام، وتنفيذ 10 عمليات جراحية أخرى، وعدد 4 عمليات " بتر ـ وصلة شريانية

وقدم محمود أحمد من أهالي قرية الدير بأولاد يحي الشكر للمؤسسة ساويرس على دعم قرى أولاد يحى وإعادة تأهيل وتطوير 200 منزل للأسر الأولى بالرعاية من بنية تحتية وفرش وأثاث

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