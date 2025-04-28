الإثنين 28 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: فرص عديدة للتعاون مع إيطاليا في وظائف المستقبل

وفد إيطالي يزور جامعة
وفد إيطالي يزور جامعة مصر للمعلوماتية
ads

 استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، اليوم الإثنين، وفدا حكوميا إيطاليا يضم الوزير المفوض فينتشنزو ديل موناكو، والدكتورة ايفا سبينا المدير العام بوزارة التنمية الاقتصادية، وذلك للتعرف على الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة وإمكانيات التعاون مع الجانب الإيطالي.

وقال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: هناك فرص عديدة للتعاون مع الجانب الإيطالي في ظل سعي مصر لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لخدمة القارة الأفريقية بالتعاون مع الجانب الإيطالي وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية الدولية، وهي مجالات تحتاج لقوة بشرية ذات قدرات فنية عالية وهو ما يتوافر في خريجي جامعة مصر للمعلوماتية الذين يمكنهم تلبية هذا الطلب على وظائف المستقبل في مصر وافريقيا وحتي أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث لدينا شبكة من الاتفاقيات مع افضل المراكز البحثية والجامعات المرموقة ذات التصنيف العالمي وكبري شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

 

مصر للمعلوماتية تسعى لتوسيع شبكة الاتفاقيات والشراكات مع جامعات دولية

وأضاف: جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على توسيع شبكة الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها مع جامعات أمريكية وكندية وفرنسية لتضم دول أخرى مثل إيطاليا إلى جانب توسيع علاقات تعاون الجامعة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى نواكب التطور المستمر في القطاع على الصعيد الدولي.

ولفت إلى أن الجامعة تتبنى منظومة عمل تحفز الطلاب وتمكنهم من التعلم المستمر نظريا وعمليا لتطوير مهاراتهم وتكوين خبرات علمية وبحثية بما يعزز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتخريج أجيال من المبدعين.

من جانبها قدمت الدكتورة أمل الجمال رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية، للوفد الإيطالي عرضًا توضيحيًا لجميع الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجامعة والتي تتيح للطلبة اتباع نهج متكامل من أساليب التعليم الحديث، حيث تستهدف جامعة مصر للمعلوماتية مواكبة سوق العمل، وما يشهده من تطورات خاصة بمجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى ما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية لسد حاجة السوق من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات، وعلوم الاتصالات والميكاترونيكس والروبوتات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وأشاد الوفد الايطالي بالإمكانيات التقنية الحديثة التي تمتلكها جامعة مصر للمعلوماتية، معربًا عن سعادته بإمكانيات الجامعة وفرص التعاون بين الجامعات الإيطالية والمراكز البحثية وحتي الشركات الايطالية وجامعة مصر للمعلوماتية ومراكزها البحثية، مما يفتح الباب أمام خريجي الجامعة للعمل في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي عموما.

استقبل الوفد الإيطالي الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، والدكتور عمرو الشريف القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعة مصر للمعلوماتية القارة الإفريقية الذكاء الاصطناعي وظائف المستقبل جامعات أمريكي

مواد متعلقة

أحمد الزيات: الذكاء الاصطناعي يقود موجة جديدة من نمو الاقتصاد في مصر والعالم

وزير التعليم العالي ينعى ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

رئيس الوزراء يتفقد جامعة مصر للمعلوماتية بمدينة المعرفة بالعاصمة الإدارية الجديدة
ads

الأكثر قراءة

سكب الخمر على رأس محمد صلاح تثير غضب الجماهير، والنشطاء: فخر العرب متساهل (فيديو)

صورة وتعليق مبكي، كيف نعى كهربا المشجع الأهلاوي أمح الدولي؟

انهيار البوري وقفزة في البلطي، أسعار السمك اليوم بسوق العبور

بعد دخوله للمستشفى، تطورات الحالة الصحية لـ أحمد عمر هاشم

بسبب التأخر عن طابور الصباح، استبعاد مدير مدرسة بالفيوم وإحالة المعلمين للتحقيق (صور)

محمد صلاح يستهدف تحطيم رقم ميسي التاريخي

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

شيك بدون رصيد، محضر رسمي يتهم لاعبا شهيرا بالنصب

خدمات

المزيد

سعر كيلو الأرز يبدأ من 22 جنيها اليوم الإثنين

سعر كيلو السكر اليوم الإثنين 28-4-2025 في الأسواق

5451 جنيها لهذا العيار، أسعار الذهب ببداية تعاملات اليوم الإثنين 28-4-2025

تعرف على سعر الدولار صباح اليوم الإثنين 28-4-2025

المزيد

انفوجراف

بشرى سارة لمعلمي الحصة والمتقدمين في مسابقات معلم مساعد مادة (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

معنى مقامع، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 21 من سورة الحج

عضو مجلس حكماء المسلمين: وحدة أهل القبلة ضرورة شرعية لمواجهة التحديات المعاصرة

الأوقات الاختيارية والاضطرارية للصلوات الخمس وأسمائها

المزيد
الجريدة الرسمية