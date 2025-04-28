رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: فرص عديدة للتعاون مع إيطاليا في وظائف المستقبل

استقبلت جامعة مصر للمعلوماتية، اليوم الإثنين، وفدا حكوميا إيطاليا يضم الوزير المفوض فينتشنزو ديل موناكو، والدكتورة ايفا سبينا المدير العام بوزارة التنمية الاقتصادية، وذلك للتعرف على الإمكانيات التي تمتلكها الجامعة وإمكانيات التعاون مع الجانب الإيطالي.

وقال الدكتور أحمد حمد القائم بأعمال رئيس جامعة مصر للمعلوماتية: هناك فرص عديدة للتعاون مع الجانب الإيطالي في ظل سعي مصر لإنشاء مركز للذكاء الاصطناعي لخدمة القارة الأفريقية بالتعاون مع الجانب الإيطالي وفتح آفاق جديدة للتعاون والشراكة بين البلدين في مجالات الذكاء الاصطناعي، والبنية التحتية الرقمية الدولية، وهي مجالات تحتاج لقوة بشرية ذات قدرات فنية عالية وهو ما يتوافر في خريجي جامعة مصر للمعلوماتية الذين يمكنهم تلبية هذا الطلب على وظائف المستقبل في مصر وافريقيا وحتي أسواق الاتحاد الأوروبي، حيث لدينا شبكة من الاتفاقيات مع افضل المراكز البحثية والجامعات المرموقة ذات التصنيف العالمي وكبري شركات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

مصر للمعلوماتية تسعى لتوسيع شبكة الاتفاقيات والشراكات مع جامعات دولية

وأضاف: جامعة مصر للمعلوماتية حريصة على توسيع شبكة الاتفاقيات والشراكات التي وقعتها مع جامعات أمريكية وكندية وفرنسية لتضم دول أخرى مثل إيطاليا إلى جانب توسيع علاقات تعاون الجامعة مع كبرى الشركات الرائدة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، حتى نواكب التطور المستمر في القطاع على الصعيد الدولي.

ولفت إلى أن الجامعة تتبنى منظومة عمل تحفز الطلاب وتمكنهم من التعلم المستمر نظريا وعمليا لتطوير مهاراتهم وتكوين خبرات علمية وبحثية بما يعزز قدراتهم التنافسية في أسواق العمل المحلية والعالمية، وذلك تنفيذا لتوجيهات الدولة بتخريج أجيال من المبدعين.

من جانبها قدمت الدكتورة أمل الجمال رئيس العلاقات الدولية بجامعة مصر للمعلوماتية، للوفد الإيطالي عرضًا توضيحيًا لجميع الإمكانيات المتطورة التي تمتلكها الجامعة والتي تتيح للطلبة اتباع نهج متكامل من أساليب التعليم الحديث، حيث تستهدف جامعة مصر للمعلوماتية مواكبة سوق العمل، وما يشهده من تطورات خاصة بمجالي التحول الرقمي والذكاء الاصطناعي.

وأشارت إلى ما تقدمه الجامعة من برامج تعليمية لسد حاجة السوق من المتخصصين في أحدث مجالات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات خاصة الذكاء الاصطناعي وهندسة البيانات، والثورة الصناعية الرابعة وصناعة الإلكترونيات، وعلوم الاتصالات والميكاترونيكس والروبوتات، والتكنولوجيا المالية والتسويق الإلكتروني، وفنون الرسوم المتحركة وتجربة المستخدم وتصميم الألعاب الإلكترونية.

وأشاد الوفد الايطالي بالإمكانيات التقنية الحديثة التي تمتلكها جامعة مصر للمعلوماتية، معربًا عن سعادته بإمكانيات الجامعة وفرص التعاون بين الجامعات الإيطالية والمراكز البحثية وحتي الشركات الايطالية وجامعة مصر للمعلوماتية ومراكزها البحثية، مما يفتح الباب أمام خريجي الجامعة للعمل في إيطاليا ودول الاتحاد الأوروبي عموما.

استقبل الوفد الإيطالي الدكتورة هدى مختار عميد كلية علوم الحاسب والمعلومات، والدكتور محمد صالح عميد كلية تكنولوجيا الأعمال، والدكتور أشرف زكي عميد كلية الفنون الرقمية والتصميم، والدكتور عمرو الشريف القائم بأعمال عميد كلية الهندسة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس بالجامعة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.