وزير التعليم العالي ينعى ريم بهجت رئيس جامعة مصر للمعلوماتية

نعى الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، وقيادات الوزارة والجامعات والمراكز والمعاهد البحثية، وجميع منتسبي المجتمع الأكاديمي، ببالغ الحزن، الدكتورة ريم بهجت، الرئيس المؤسس لجامعة مصر للمعلوماتية.

وفاة ريم بهجت الرئيس المؤسس لجامعة مصر للمعلوماتية

ودعا المولى – عز وجل – أن يتغمد الراحلة بواسع رحمته، وأن يُسكنها فسيح جناته، وأن يُلهم ذويها ومحبيها وطلابها الصبر والسلوان.

جدير بالذكر أن جامعة مصر للمعلوماتية تحرص على إقامة شراكات علمية وبحثية مع كبرى الجامعات الدولية المرموقة؛ حيث يحصل خريجو الجامعة على شهادة جامعة مصر للمعلوماتية وشهادة أخرى من الجامعة الأجنبية الشريكة، كما يقضى الطلاب بموجب اتفاقيات الشهادات المزدوجة السنة الأخيرة في الحرم الجامعي المتفق عليه بالخارج، مع دراسة بعض المقررات المدمجة التي تقدمها الجامعة الأجنبية خلال السنوات الأولى من دراستهم في مقر جامعة مصر للمعلوماتية.

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