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أخبار مصر

وزير التعليم العالي: اختفاء 92 وظيفة خلال السنوات الخمس القادمة

د. أيمن عاشور وزير
د. أيمن عاشور وزير التعليم العالي

قال الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي: إن هناك تخصصات جديدة تمت إضافتها في الجامعات المصرية، إضافة  إلى التطوير الهائل في البرامج الدراسية بالكليات لتلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي. 

وأكد الوزير أن التدريب والتأهيل أصبح من أهم متطلبات سوق العمل، مشيرا إلى أن آخر التقارير العالمية حول سوق العمل تشير إلى أن الشهادة ليست أول شيء يبحث عنها سوق العمل وتراجعت للمتطلب الرابع او الثالث، في حين تأتي المهارة كمتطلب أول ثم الخبرة.

وأوضح الوزير خلال حفل إطلاق النسخة الثانية من مبادرة كن مستعدا أن المهارات المهنية والابتكار وريادة الأعمال أصبحت موجودة في كل الجامعات المصرية، لافتا الى اختفاء 92 وظيفة تماما خلال السنوات الخمس القادمة. 

وأكمل وزير التعليم العالي، قائلا إن ٣٩% من المهارات الأساسية للعاملين الآن ستتغير لمواكبة التطور الحاصل في المهن، مشيرا إلى أن مصر تحتاج إلى تطوير ٤٨ % من مهارات شبابها، وتطوير مهاراتهم من اول التفكير النقدي والإبداعي والوعي الذاتي، موضحا أن هناك ١٠ مهارات أساسية مطلوبة في خريجينا.

وتابع الوزير ان هناك وظائف أصبحت تتطور بشكل سريع وهناك وظائف أخرى تنمو، لافتا إلى المجهود الغير عادي الذي تبذله وزارة التعليم العالي، لتأهيل الشباب للعمل في السوق المحلي والإقليمي والدولي.

وأكد عاشور أن مصر أصبحت مركز دولي للتعليم العالي، وهناك تراجع في الكفاءات على مستوى العالم بنسبة ١٣%، ومصر الأولى عالميا في توفير وتطوير الكفاءات.

20 مليون فرصة عمل عالمية للشباب المصري

وأشار إلى أن هناك ٢٠ مليون فرصة عمل للفترة القادمة للخريجين المصريين في جميع التخصصات على مستوى العالم منها التمريض والسياحة والمهنيين والمهندسين.

وأوضح أن إيطاليا تطلب مليون فرصة عمل وان الخريجين المصريين من ضمن العمالة المطلوبة، وأهم التخصصات المطلوبة في التعليم التكنولوجي، كما أن ألمانيا تطلب ٦ مليون فرصة عمل، وكذلك فرنسا والتشيك وروسيا ورومانيا وكندا وإنجلترا.

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