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خارج الحدود

الأمم المتحدة: يجب على إسرائيل ضمان عمل المؤسسات الدولية بالأراضي المحتلة

محكمة العدل الدولية،
محكمة العدل الدولية، فيتو

 بدأت  محكمة العدل الدولية اليوم الإثنين، جلسات استماع علنية لرأي استشاري بخصوص التزامات إسرائيل تجاه الأمم المتحدة ووكالاتها وهيئاتها في الأراضي الفلسطينية المحتلة.

 

جلسة استماع بمحكمة العدل بشأن الأونروا 

 وتجدر الإشارة إلى أنه وفقا لأجندة المحكمة، ستعقد جلسات الاستماع  خلال الفترة من 28 أبريل وحتى 2 مايو 2025، حيث إن 44 دولة و4 منظمات دولية أعربت عن نيتها المشاركة في المرافعات أمام المحكمة التي تعقد في قصر السلام في لاهاي.

 

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وقالت ممثلة الأمين العام للأمم المتحدة أمام محكمة العدل الدولية خلال جلسة استماع بشأن الأونروا: نأخذ على محمل الجد الادعاءات بعدم حياد عدد من وكالات الأمم المتحدة، وإسرائيل انتهكت التزاماتها باحترام حصانة الفرق التابعة للأمم المتحدة.


وأضافت: لا يمكن لأي دولة أن تتدخل في عمل مرافق أي منظمة تابعة للأمم المتحدة، وعلى إسرائيل القيام بواجباتها كدولة عضو في الأمم المتحدة.
 

وتابعت: منع إسرائيل عمل الأونروا يخالف التزاماتها كدولة عضو في الأمم المتحدة، وأشدد على الواجب الأساسي على إسرائيل المتمثل في ضمان عمل المؤسسات الدولية.
 

واستطرد: هناك حاجة ملحة للعودة إلى وقف إطلاق النار في غزة، يجب إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة فورا وعلى أطراف الصراع بغزة احترام التزاماتها الإنسانية.
 

وأكدت: على إسرائيل بوصفها قوة احتلال تأمين الاحتياجات الإنسانية بالأراضي المحتلة، وعلى سلطة الاحتلال إدارة الأراضي الواقعة تحت سلطتها وفقا للقانون الدولي.

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محكمة العدل الأمم المتحدة الأونروا

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