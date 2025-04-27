محافظ الإسماعيلية يتفقد أعمال إنشاء طريق الحمادات - السحارة (صور)

تفقد اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، اليوم الأحد، طريق الحمادات السحارة أبو آدم بأبو عطوة بطول ٣.٥ كم، والذي تنفذه مديرية الطرق والنقل بالمحافظة.

أبرز الحضور خلال الجولة

وجاء ذلك بحضور اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري بالمحافظة، والمهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية، اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، والعميد وائل حمزة رئيس مركز ومدينة الإسماعيلية، وائل المصري رئيس قرية نفيشة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

تنفيذ عدد من المحاور المرورية

وأوضح المهندس أحمد الشيمي مدير عام مديرية الطرق والنقل، أن المديرية تقوم حاليًا بتنفيذ أحد المحاور المرورية الهامة، والذي يمثل فتح شريان جديد يربط بين منطقة أبو عطوة بقرية نفيشة مرورًا بالمقابر، ثم عزبة الحمادات ثم أبو آدم ثم طريق البلاچات بطول ٣كم و٥٠٠ م.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأشار إلى أن هذا الطريق قائم حاليًا بعرض من ٤: ٥ أمتار، وتشمل أعمال مديرية الطرق والنقل أعمال توسيع للطريق ليصل إلى ١٠ أمتار.

أعمال إنارة الطريق

وتشمل الأعمال إنارة الطريق، وترفيقه بالكامل، وذلك عن طريق تعديل شبكة مياه الشرب وإنهاء مشكلات وصلات الصرف الصحي، وتوريد وإنشاء مواسير الري العابرة للطريق، وقد بدأت الأعمال منذ ١ فبراير ٢٠٢٥ وتستمر حتى ١ يوليو ٢٠٢٥، وتبلغ التكلفة التقديرية للأعمال حوالي ٢٥ مليون جنيه.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وأوضح الشيمي أن مشروعات الطرق التي تنفذها مديرية الطرق والنقل بالإسماعيلية تشمل تطوير منطقة على عيد بمنطقة أبوعطوة والتي تمثل منطقة من المناطق العشوائية بطول ٦٠٠٠م٢ وانشاء طريق أبو عطوة السحارة الحمادات أبو آدم بطول ٣.٥ كم، تطوير ورصف طريق جبل مريم بطول ٢.٧كم، تطوير وتجميل طريق أم كلثوم ١.٧ كم، تطوير متنزه عام بأبو عطوة بمسطح ٤٠٠٠ كم بتكلفة إجمالية ٦٦ مليون جنيه.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

وخلال الجولة استمع محافظ الإسماعيلية لأحد أهالي المنطقة والذي يثني على قرار محافظ الإسماعيلية بإنشاء وتطوير الطريق.

وطالب أهالي المنطقة محافظ الإسماعيلية بتوصيل الكهرباء ومياه الشرب والصرف الصحي للمنازل، وعلى الفور، وجه محافظ الإسماعيلية بتسهيل وتيسير الإجراءات اللازمة.

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

جانب من الجولة، فيتو

ووجه أكرم بصيانة الحدائق العامة والمنتزهات والحفاظ على ماتم من تطوير وتجميل الميادين والحدائق العامة والاهتمام بنظافة المنطقة وإزالة كافة الإشغالات والتعديات على الطريق.



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