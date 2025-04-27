محافظ الإسماعيلية يتفقد المركز التكنولوجي بفايد لمتابعة ملفات التصالح (صور)

قام اللواء أكرم محمد جلال محافظ الإسماعيلية، بجولة تفقدية، اليوم الأحد، للمركز التكنولوجي بمركز ومدينة فايد؛ للاطمئنان على سير العمل ومعدل الإنجاز بملفات التقنين وقانون التصالح لمخالفات البناء رقم ١٨٧ لسنة ٢٠٢٣ ولائحته التنفيذية ١١٢١ لسنة ٢٠٢٤.



الاستماع إلى عدد من شكاوي المواطنين

وخلال الجولة، استمع محافظ الإسماعيلية إلى عدد من شكاوى المواطنين وعلى الفور وجه بحصر كافة المشكلات والمعوقات التي تواجه المواطنين وبحثها وسرعة العمل على حلها وإزالة أسبابها.



جانب من تفقد المركز، فيتو

جانب من تفقد المركز، فيتو

محافظ الإسماعيلية يؤكد على ضرورة النزول الميداني

ووجَّه محافظ الإسماعيلية، على ضرورة النزول الميداني لفرق التقنين واللجان المشكلة لمعاينة الأراضي وتسريع الإجراءات، بالتنسيق مع جهات الولاية، وكذلك إنهاء ملفات المواطنين الجادين.

وأشار أكرم إلى الاهتمام بتلقي طلبات ذوي الهمم وتيسير وتسهيل الإجراءات لهم من خلال الشباك الواحد الخاص بهم.

تشديدات على استمرار فتح المراكز التكنولوجية



مشددًا على استمرار فتح المراكز التكنولوجية عقب مواعيد العمل الرسمية؛ لإنهاء الإجراءات حتى آخر مواطن متواجد بالمركز.

جانب من تفقد المركز، فيتو

جانب من تفقد المركز، فيتو

وأكد أكرم على استرداد حق الدولة والشعب، والإجراء المتخذ حول تحصيل ما يعود عليه بالنفع أو الإجراء القانوني حيال المخالفين والممتنعين عن السداد.

وشدد أكرم على حتمية استرداد أراضي أملاك الدولة الفضاء والمباني غير مأهولة بالسكان مؤكدًا على التزام كافة المراكز والمدن والأحياء بإزالة التعديات في المهد.

رافق المحافظ خلال جولته اللواء طارق محمود اليمني السكرتير العام المساعد للمحافظة، العميد محمد فرج شعلان المستشار العسكري للمحافظة، محمد علي رئيس مركز ومدينة فايد، وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

كما تفقد أكرم الوحدة المحلية لمركز ومدينة فايد وأعمال التطوير التي تتم بالمبنى.

وخلال جولته، وجه أكرم بالاهتمام بنظافة العامة لمداخل المدينة والقرى والحفاظ على الشكل الجمالي والحضاري والحرص على طلاء واجهات المنازل.



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