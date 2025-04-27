أخبار الاقتصاد اليوم: انخفاض أسعار اللحوم بالأسواق.. صعود قوي لمؤشر الفضة.. الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية.. قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا

أخبار الاقتصاد اليوم، شهدت الساعات الماضية عددًا من الأحداث الاقتصادية المهمة التي تتناولها بوابة "فيتو" في نشرة الاقتصاد والتي ترصد القطاعات الاقتصادية المختلفة، ومن بينها البورصة المصرية والعالمية والعقارات والبنوك والقطاع التجاري، والتي تشغل بال الكثير من المواطنين بشكل مستمر على مدار اليوم.

صعود قوي لمؤشر الفضة

شهد المعدن الأبيض ارتفاعا قويا فى الأسعار عالميا بسبب زيادة الطلب عليه، وهو الأمر الذى انعكس على الأسعار محليا، بالتزامن مع التراجع القوى وغير المسبوق لمؤشر الدولار عالميا، وصعود المعدن الأصفر بالتداولات العالمية، حيث هناك علاقة عكسية دائمة بين الذهب والدولار، ومع التغيرات السعرية تحدث اختلافات فى الوجهة الاستثمارية لدى المستثمر ، فبينما يستمر الذهب في تصدر العناوين الرئيسية مع تسجيل مستويات قياسية جديدة فوق 3,000 دولار للأونصة، كما حققت الفضة بحذر مكاسب قوية بنسبة 16% منذ بداية العام، ومع ذلك، تبدو الفضة منخفضة القيمة نسبيًا مقارنة بارتفاع الذهب بنسبة 25%.

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مؤشر الفضة - فيتو

نسبة الذهب إلى الفضة (GSR)

يمكن القول أن نسبة الذهب إلى الفضة (GSR) هي مقياس بسيط ومقنع ذو أهمية تاريخية، إنها تخبرك بعدد أونصات الفضة اللازمة لشراء أونصة واحدة من الذهب اليوم، هذا الرقم يتراوح بين 40:1 و60:1، ونادرًا ما تتجاوز الــ 100، ومن الناحية التاريخية، كانت مثل هذه النسب المتمددة تتبعها فترات من تفوق أداء الفضة حيث تعود المعادن إلى علاقة التسعير طويلة الأمد.

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مؤشر الفضة - فيتو

المخاوف النقدية والجيوسياسية

تمتد جاذبية الفضة إلى ما هو أبعد من الإشارات الفنية، على عكس الذهب، الذي تحركه بشكل أساسي المخاوف النقدية والجيوسياسية، تحظى الفضة بطلب مزدوج من المستثمرين والصناعة، حيث أن الفضة يُنظر إليها بشكل متزايد على أنها ذهب الشعب، بينما تستفيد أيضًا من محركات صناعية قوية.

ماذا يحدث فى سوق الفضة؟

حتى مع هذه العوامل الإيجابية، لم تعد أسعار الفضة بعد إلى مستوياتها المرتفعة في عام 2011 بالقرب من 50 دولارا، ولم تقترب الفضة حتى من أعلى مستوى لها على الإطلاق البالغ 49.95 دولار خلال موجة صعود المعادن الثمينة الحالية، فلا تزال الفضة أقل بنحو 35% من ذروتها التاريخية، في الوقت نفسه يواصل الذهب تحطيم الأرقام القياسية للأسعار.

مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

مؤشر الذهب عالميا، ما زال مؤشر الذهب عالميا يسجل تراجعات سعرية، عقب تراجع حدة التصريحات بين أمريكا والصين، وذلك بسبب تأكيدات البيت الأبيض أن هناك مفاوضات مع الجانب الصينى بشأن مصير التعريفات الجمركية وهو ما أحدث هدوءا نسبيا، نتج عنه تحسن مؤقت وفترة تصحيح قوية تحدث الآن فى أسعار الذهب العالمية بعد أن تخطى منطقة الــ 3450 جنيها، ومن ثم عاودت الأسعار التصحيح والرجوع عند المستوى 3318.20 دولارا للاونصة.

شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3319 دولار كسعر شراء للاونصة و3320 دولار كسعر بيع للأونصة فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3296 دولار لأونصة الشراء و3297 دولار لأونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرين لشراء كميات اضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.



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مؤشر الذهب عالميا - فيتو

سعر أونصة الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3318 دولار للأونصة، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3450 دولار للأونصة قبل ان يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

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الذهب - فيتو

جدير بالذكر تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب

انطلاق فعاليات القمة الإقليمية للصناعة الرقمية، غدا

تنطلق، غدا، فعاليات القمة الاقليمية للصناعة الرقمية FDC Summit في دورتها السابعة، برعاية وبحضور د. عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والتى تعقد في الفترة من 28-30 إبريل بمركز مصر للمعارض والمؤتمرات الدولية، وسط حضور أكثر من 100 خبير وصانع قرار إقليمي ودولي.

محاور التحول الرقمي والأمن السيبرانى

تتضمن فعاليات القمة الاقليمية للصناعة الرقمية FDC Summit أكثر من 40 جلسة متخصصة بمشاركة 100 متحدث دولي وإقليمي، وتغطي عدة محاور رئيسية تشمل التحول الرقمي، صناعة مراكز البيانات، الأمن السيبراني، والذكاء الاصطناعي، المدن الذكية، الثورة الصناعية الرابعة، الاقتصاد الرقمي، الابتكار وريادة الأعمال.

وتُعد قمة FDC Summit المنصة الأهم في المنطقة لتلاقي صناع القرار وقادة الأعمال وخبراء التكنولوجيا لبحث أحدث التوجهات، واستشراف مستقبل التحول الرقمي والأمن السيبراني على المستويين الإقليمي والدولي.

تستضيف اللجنة المنظمة لفعاليات دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف رسمي للحدث، ومن المقرر أن يشارك المجلس الأعلى للأمن السيبراني الإماراتي برئاسة سعادة الدكتور محمد الكويتي، إلى جانب مشاركة عدد من الشركات الإماراتية المتخصصة في مجالات التكنولوجيا والأمن السيبراني، لاسيما وأن هذه المشاركة تعكس المكانة المتميزة التي تحتلها دولة الإمارات على خريطة الأمن السيبراني والتحول الرقمي إقليميًا وعالميًا، كما تبرز عمق العلاقات الاستراتيجية بين مصر والإمارات، خاصةً في مجال تكنولوجيا المعلومات والاتصالات.

تعزيز التعاون مع الشركاء من جميع أنحاء العالم

أكد د. محمد الكويتي، رئيس الأمن السيبراني لحكومة الإمارات، أن المجلس يعمل على تعزيز التعاون مع الشركاء من جميع أنحاء العالم في مجال أمن المعلومات والأمن السيبراني، لتعزيز تبادل الخبرات وتطوير أفضل الممارسات والحلول المبتكرة في هذا المجال، مشيرا إلى أن القمة الإقليمية للصناعة الرقمية FDC تعد أحد الأمثلة البارزة على جهود المجلس في التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين في مجال الأمن السيبراني.

أضاف: نحن فخورون بمشاركتنا في هذه القمة بما يعكس التزامنا المستمر بتطوير البنية التحتية الرقمية ودعم نمو القطاع الرقمي في الشرق الأوسط ونتطلع خلال فاعليات القمة إلى تبادل الخبرات والأفكار مع نظرائنا في المنطقة حول قضايا أمن المعلومات والأمن السيبراني".

أكد المهندس طارق شبكة رئيس اللجنة المنظمة لفعاليات قمة FDC Summit عن سعادته باستضافة الإمارات إن اختيار دولة الإمارات العربية المتحدة كضيف شرف للدورة السابعة من قمة FDC Summit يمثل تأكيدًا على عمق العلاقات الاستراتيجية بين البلدين الشقيقين.

آفاق التعاون المصرى الإماراتي

أضاف أن مشاركة المجلس الأعلى للأمن السيبراني والشركات الإماراتية من شأنها أن تفتح آفاقًا جديدة للتعاون بين الشركات المصرية والإماراتية، وتسهم في تبادل المعرفة وتعزيز فرص الشراكة في المشاريع التقنية المستقبلية، مشيرًا إلى أن القمة ستشهد الإعلان عن عدد من الشراكات الاستراتيجية الجديدة بين الشركات المصرية والإماراتية العاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات والأمن السيبراني، ما يعزز التكامل الإقليمي ويدعم جهود بناء منظومة رقمية آمنة ومستدامة في المنطقة".

باستثناء الضأن بالعظام، انخفاض أسعار اللحوم اليوم في الأسواق

أسعار اللحوم اليوم، شهدت أسعار اللحوم تباينًا ملحوظًا في الأسواق اليوم؛ وفق التقرير الصادر عن بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء.

أسعار اللحمة اليوم في الأسواق

«فيتو» تستعرض سعر اللحوم اليوم في الأسواق، وتشمل سعر لحم الكندوز، أسعار اللحمة الضاني، سعر اللحوم البتلو؛ في محال الجزارة وفي أسواق المحافظات، في السطور الآتية:

أسعار اللحمة

سعر اللحمة الضاني الصافي بالأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو لحوم ضأن صافي نحو 422.4 جنيه، بانخفاض 2.5 جنيه عن سعرها السابق، تراوح سعر اللحوم الضأن الصافي بين 300 جنيه إلى 500 جنيه للكيلو في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة الضاني بالعظم في الأسواق

بلغ متوسط سعر كيلو اللحم الضاني بالعظام نحو 393.5 جنيه، بارتفاع 11 جنيهًا عن سعره السابق، وتراوحت أسعار اللحوم الضأن بالعظم ما بين 300 جنيه إلى 490 جنيهًا في أسواق المحافظات.

أسعار اللحمة

أسعار اللحمة البتلو

وفق رصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر كيلو اللحم البتلو الصافي اليوم في محلات الجزارة نحو 408.2 جنيه في الأسواق، بانخفاض 37 جنيها عن سعرها السابق.

وتراوحت أسعار اللحوم الحمراء “البتلو” اليوم بين أقل سعر لها بلغ نحو 350 جنيهًا و500 جنيه أعلى أسعارها للكيلو في أسواق المحافظات.

سعر كيلو اللحمة “البتلو” بالعظم في الأسواق

ووفقًا لرصد البوابة الحكومية، بلغ متوسط سعر لحم البتلو بالعظم في أسواق المحافظات نحو 380 جنيهًا، بانخفاض 43 جنيهًا في سعرها السابق، وسجل سعر كيلو اللحوم الحمراء بالعظم أقل سعر لها نحو 320 جنيها؛ مقابل أعلى سعر لكيلو اللحم البتلو بالعظم 500 جنيه في الأسواق.

أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز الكبير في الأسواق

سجل متوسط سعر كيلو اللحوم كندوز كبير السن نحو 347.6 جنيه، بانخفاض 32 جنيها عن سعرها السابق، وتتراوح أسعار اللحوم الكندوز كبيرة السن ما بين 250 جنيها و400 جنيه.

سعر اللحوم كندوز صغير في الأسواق

بلغ متوسط سعر لحم كندوز صغير السن نحو 377.6 جنيه في الأسواق، بارتفاع 23 جنيهًا عن سعرها السابق، فيما سجل أقل سعر للكيلو اللحوم الكندوز صغيرة السن نحو 320 جنيهًا للكيلو في الأسواق، فيما يبلغ أعلى أسعار لحم كندوز صغير السن نحو 500 جنيه.

أسعار اللحمة

سعر كيلو اللحمة الكندوز متوسط السن في الأسواق

وفيما يخص سعر اللحم الكندوز متوسط السن، سجل متوسط سعر قدره نحو 393.9 جنيه في الأسواق، بانخفاض 8 جنيهات عن سعرها السابق، فيما بلغ سعر كيلو لحم كندوز متوسط السن 320 جنيهًا أقل أسعار له في الأسواق، يبلغ أعلى سعر لكيلو لحوم كندوز متوسط السن نحو 450 جنيهًا في الأسواق.

الإحصاء: 494 مليون دولار قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا خلال 2024

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاكم العام لكومنولث استراليا "سام موستين" اليوم الأحد؛ وتتزامن هذه الزيارة مع مرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين.

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي الحاكم العام لكومنولث استراليا "سام موستين" اليوم الأحد؛ وتتزامن هذه الزيارة مع مرور خمسة وسبعين عامًا على تدشين العلاقات بين البلدين.

قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا

وكشفت تقرير العلاقات الاقتصادية بين مصر وأستراليا الصادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الأحد عن وصول قيمة التبادل التجاري بين مصر وأستراليا إلى 494 مليون دولار خلال عام 2024 مقابل 558 مليون دولار خلال عام 2023.

وبلغت قيمة الصادرات المصرية إلى أستراليا 50 مليـــون دولار خــلال عام 2024 مقابل 45 مليون دولار خلال عام 2023. بينما بلغت قيمة الواردات المصرية من استراليا 444 مليون دولار خلال عــام 2024 مقابل 513 مليون دولار خلال عام 2023.

ويأتي إصدار البيان في إطار حرص الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء على متابعة الزيارات والأنشطة الرسمية للرئيس.

أهم المجموعات السلعية التي صدرتها مصر إلى أستراليا خلال عام 2024

1. مصنوعات حجر وأسمنت بقيمة 8 ملايين دولار.

2. ملابس جاهزة بقيمة 8 ملايين دولار.

3. محضرات حبوب بقيمة 7 ملايين دولار.

4. محضرات خضر وفواكه بقيمة 5 ملايين دولار.

5. حبوب وثمار زيتية بقيمة 4 ملايين دولار.

الاحصاء - فيتو

أهم المجموعات السلعية التي استوردتها مصر من استراليا خلال عام 2024

1. خضر ونباتات بقيمة 254 مليون دولار.

2. حبوب بقيمة 54 مليون دولار.

3. لحوم بقيمة 28 مليون دولار.

4. آلات وأجهزة كهربائية بقيمة 37 مليون دولار.

5. منتجات كيماوية بقيمة 23 مليون دولار.

تحويلات المصريين العاملين في أستراليا

وبلغت قيمة تحويلات المصريين العاملين في أستراليا 61 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 54.6 مليــون دولار خـــلال العام المالى 2022/ 2023.

تحويلات الأستراليين العاملين بمصر

وبلغت قيمة تحويلات الاستراليين العاملين بمصر 6.6 مليون دولار خلال العام المالى 2023/2024 مقابل 9.2 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات الاسترالية في مصر 3.7 مليون دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 4.7 مليون دولار خلال العام المالى 2022/2023.

وبلغت قيمة الاستثمارات المصرية في أستراليا 500 ألف دولار خلال العام المالى 2023/ 2024 مقابل 16.1 مليون دولار خلال العام المالى 2022/ 2023.

وسجل عدد سكـان مصـــر 107.5 مليـــون نسمـــة خلال أبريل 2025، بينمـــا سجــــل عــدد سكان أستراليا 26.9 مليون نسمة خلال نفس الفترة، وبلغ عـدد المصريين المتواجدين في أستراليا طبقــًا لتقديرات البعثة 350 ألف مصري حتى نهاية عام 2023.

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