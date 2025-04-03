الخميس 03 أبريل 2025
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ستصبح من الأغنياء، رجل أعمال أمريكي يتوقع مفاجأة في أسعار الفضة وتفوقها على الذهب والبيتكوين

المدخرون في الفضة
المدخرون في الفضة سيصبجون أغنياء، فيتو

كشف رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي، مؤلف الكتاب الشهير "الأب الغني والأب الفقير" عن  ازدهار الفضة وتفوقها على الذهب والبتكوين في المرحلة المقبلة، متوقعًا أن تشهد أسعار الفضة زيادة بأكثر من 100% خلال عام 2025، داعيًا لسرعة الاستثمار في معدن "الفضة"، الذي وصفه بـ "الثمين" وعدم تضييع هذه الفرصة.

سر تفوق الفضة على الذهب والبيتكوين


وأكد رجل الأعمال الأميركي روبرت كيوساكي أن المستقبل لمعدن الفضة، وأنه على وشك الازدهار، مشيرًا إلى أن الاستثمار الأكثر رواجًا اليوم هو الفضة وأن الطلب يفوق العرض بكثير، وأن المدخرون في الفضة سيصبحون أثرياء.
وتوقع روبرت كيوساكي أن يتضاعف سعر الفضة هذا العام ليصل إلى 70 دولارًا للأوقية على الأقل، وبرغم تجاوز الذهب أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3115 دولارًا للأوقية، ولا تزال الفضة أقل بنسبة 60 في المئة من أعلى مستوى لها، وتتداول الفضة اليوم فقط عند 34 دولارًا للأوقية».

الفضة تزدهر على الذهب، فيتو
الفضة تزدهر على الذهب، فيتو


وكشف رجل الأعمال روبرت كيوساكي عن توقعه بأن تكون الفضة أكثر قيمة من الذهب أو العملة الرقمية "البيتكوين"، فقال: "لأن الطلب على الفضة يتزايد لاستخدامها في 1: الألواح الشمسية، 2: المركبات الإلكترونية، 3: أجهزة الكمبيوتر، 4: المنتجات الإلكترونية، 5: أنظمة الأسلحة، 6: الطب، 7: تنقية المياه"

انتهي عصر التلاعب بأسعار الفضة 


وأضاف روبرت كيوساكي أن "عرض الذهب والبيتكوين لم ينخفض، لكن عرض الفضة يتناقص، وأفضل ما في الأمر هو أن الفضة هي الأقل تكلفة عند مقارنتها بالذهب والبيتكوين."


وقال روبرت كيوساكي: "مع ارتفاع سعر الذهب إلى أعلى مستوياته على الإطلاق، يظل سعر الفضة مرتفعا بنسبة 60%، بطيء لكن سيصل لأعلى مستوى على الإطلاق."

ارتفاع الطلب على الفضة في الفترة المقبلة، فيتو
ارتفاع الطلب على الفضة في الفترة المقبلة، فيتو


وأكد روبرت كيوساكي أن "الفضة مفيدة وقد تم خفض سعرها لعقود من الزمن للحفاظ على سعر الفضة في متناول الصناعة، وأعتقد أن التلاعب بأسعار الفضة قد انتهى."
وأوضح روبرت كيوساكي أن لديه "اعتقادًا راسخًا أن  سعر الفضة سيرتفع بسرعة هائلة إلى مستويات قياسية غير مسبوقة، ربما ضعفي سعره ليصل إلى 70 دولارًا للأونصة في عام 2025."

الطلب على الفضة سيفوق العرض


وقال روبرت كيوساكي: "لقد حان الوقت لشراء المزيد من الفضة"، مؤكدًا أن "الفضة على وشك أن تشهد ازدهارًا. والاستثمار الأكثر رواجًا اليوم هو الفضة، فالطلب عليها يفوق العرض بكثير."
وأضاف كيوساكي أن "الذهب تجاوز أعلى مستوى له على الإطلاق عند 3115 دولارًا للأوقية، والفضة لا تزال أقل بنسبة 60% من أعلى مستوياتها، اليوم فقط 34 دولارًا للأوقية."، متوقعًا أن "يتضاعف سعر الفضة هذا العام ليصل إلى 70 دولارا للأوقية على الأقل."

الفضة تتفوق على البيتكوين، فيتو
الفضة تتفوق على البيتكوين، فيتو


وقال روبرت كيوساكي "لدي بالفعل الكثير من الفضة ولكنني اشتريت المزيد من الفضة من آندي شيكتمان وجيم كلارك من Republic Monetary Exchange، الخبر الأفضل هو أنه ليس من الضروري أن تكون ثريًا للاستثمار في الفضة، ويستطيع كل شخص تقريبًا في العالم شراء أونصة واحدة على الأقل من الفضة، وستطيع كل شخص تقريبًا أن يصبح أكثر ثراءً من خلال قطعة فضية واحدة في كل مرة."

المدخرون في العملات الورقية خاسرون


وأكد روبرت كيوساكي أنه "من الأفضّل أن ندخر الفضة، بدلًا من أن أدخار النقود الورقية المزيفة، وتذكر دائمًا أن الذهب والسيكل والبيتكوين لن ترتفع أسعارها."


وأضاف روبرت كيوساكي "يبدو أن أسعار الذهب والفضة والبيتكوين ترتفع، فقط لأن القوة الشرائية وقيمة العملات الورقية المزيفة آخذة في الانخفاض، ولهذا السبب أقول في كتاب "أب غني وأب فقير"، "المدخرون خاسرون". لا تكن خاسرًا. أدخر الذهب والفضة والبيتكوين. وكن حريصَا".
 

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