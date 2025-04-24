وزير الاتصالات يبحث مع مسؤولي بنوك وشركات عالمية الاستثمار بالتعهيد والتصنيع المحلي للهواتف

عقد الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات سلسلة من اللقاءات والمباحثات؛ فى مدينة دبى بدولة الإمارات العربية المتحدة؛ مع عدد من كبار مسؤولي بنوك وشركات عالمية متخصصة فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وذلك بهدف بحث آفاق التعاون والاستثمار فى قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات المصري.

قمة الآلات يمكنها أن ترى

جاء ذلك خلال مشاركة د.عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات فى فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى " Machines Can See 2025 التى تستضيفها مدينة دبى.

وفي هذا السياق؛ التقى الدكتور عمرو طلعت ما فيجيان الرئيس التنفيذى لشركة Honor لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، وتناول اللقاء خطط الشركة لتصنيع الهواتف المحمولة فى مصر بالتعاون مع شريك محلي.



كما التقى الدكتور عمرو طلعت، دانييل برينسيباتو نائب الرئيس التنفيذي، ورئيس الأسواق الدولية بشركة أتوس Atos الفرنسية الرائدة عالميا فى مجال التحول الرقمى؛ تناول اللقاء استعراض أنشطة الشركة فى مصر؛ وذلك بحضور راما الصفتى المدير العام لشركة أتوس مصر.

مجال التعهيد وتوسيع الأعمال داخل السوق المصري

وفى سياق متصل؛ عقد الدكتور عمرو طلعت عددا من الاجتماعات مع مسئولى بنوك لمناقشة فرص الاستثمار فى مصر فى مجال التعهيد وتوسيع أعمالهم داخل السوق المصري.



وخلال اللقاءات، استعرض الدكتور عمرو طلعت المقومات التنافسية التى تجعل من مصر وجهة جاذبة للاستثمارات فى مجال التعهيد ليس فقط لشركات التعهيد وتكنولوجيا المعلومات، ولكن أيضًا لمراكز الخدمات المشتركة (SSCs) للشركات والمؤسسات فى مختلف القطاعات، ومنها البنوك لتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية والمحاسبية والتسويق والموارد البشرية؛ مشيرًا إلى ما تتمتع به الدولة من موقع جغرافى مميز، وبنية تحتية رقمية متطورة، ووفرة الكوادر الشابة المؤهلة.



وشملت اللقاءات؛ اجتماعا مع محمد الجياش الرئيس التنفيذى للعمليات لمجموعة بنك ابوظبى التجارى؛ تم خلاله استكشاف فرص الاستثمار فى مجال التعهيد فى ضوء اهتمام المجموعة بإنشاء مراكز اتصال لخدمة عملاءها وتقديم الخدمات المشتركة تغطى أنشطة المجموعة.



كذلك بحث الدكتور عمرو طلعت مع إيمان عبدالرزاق الرئيس التنفيذى لإدارة العمليات ورئيس الموارد البشرية في مجموعة بنك الإمارات دبي الوطنى؛ فرص التوسع فى حجم أعمال المجموعة فى مصر من خلال انشاء مركز اتصال لخدمة عملائها وتقديم خدمات تكنولوجيا المعلومات؛ وذلك بحضور عمرو الشافعى لرئيس التنفيذي والعضو المنتدب لبنك الإمارات دبي الوطني – مصر.

كما عقد الدكتور عمرو طلعت اجتماعا مع مارك إدواردز نائب الرئيس التنفيذى الأول ورئيس العمليات بمجموعة المشرق؛ حيث شهد اللقاء تسليط الضوء على خطط المجموعة للتوسع فى أعمالها، فى ضوء تنفيذ اتفاقية التعاون التى تم توقيعها فى فبراير 2024 بين هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) و"شبكة المشرق العالمية" الإماراتية، وذلك بهدف التوسع فى خدمات مركز أعمالها فى مصر.



كما تم بحث أبرز ما تم تحقيقه من تقدم فى تنفيذ بنود الاتفاقية، واستعراض نتائج التعاون حتى الآن. وذلك بحضور محمد عبد الرازق نائب الرئيس التنفيذى الأول، ورئيس التكنولوجيا والتحول والمعلومات

حضر اللقاءات المهندس أحمد الظاهر الرئيس التنفيذى لهيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات "إيتيدا"، وسماح عزيز المشرف على الإدارة المركزية للعلاقات الدولية بوزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.

أسبوع دبي للذكاء الاصطناعي

الجدير بالذكر أن الدكتور عمرو طلعت كان قد قام بزيارة لدولة الإمارات العربية المتحدة على مدار يومين تلبية للدعوة الموجهة له من عمر سلطان العلماء وزير دولة للذكاء الاصطناعى والاقتصاد الرقمى وتطبيقات العمل عن بعد بدولة الإمارات العربية المتحدة للمشاركة فى فعاليات قمة "الآلات يمكنها أن ترى " Machines Can See 2025، والتى تعقد ضمن فعاليات "أسبوع دبى للذكاء الاصطناعي" وتُعد أكبر قمة سنوية معنية بمناقشة أحدث الاتجاهات والتطورات فى مجال الذكاء الاصطناعى على مستوى الشرق الأوسط.

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