مؤشر الذهب يبدأ فترة تصحيح قوية، الأونصة العالمية وصلت لهذا المستوى

مؤشر الذهب عالميا، لازال مؤشر الذهب عالميا يسجل تراجعات سعرية، عقب تراجع حدة التصريحات بين أمريكا والصين، وذلك بسبب تأكيدات البيت الأبيض أن هناك مفاوضات مع الجانب الصينى بشأن مصير التعريفات الجمركية وهو ما أحدث هدوءا نسبيا، نتج عنه تحسن مؤقت وفترة تصحيح قوية تحدث الأن فى أسعار الذهب العالمية بعد أن تخطى منطقة الــ 3450 جنيه، ومن ثم عاودت الأسعار التصحيح والرجوع عند المستوى 3318.20 دولارا للاونصة.



شاشات التداول فى البورصة العالمية

كما سجلت شاشات التداول فى البورصة العالمية، ما قيمته 3319 دولار كسعر شراء للاونصة و3320 دولار كسعر بيع للاونصة فى تحسن نسبى عن أسعاره السابقة التى بلغت 3296 دولار لأونصة الشراء و3297 دولار لاونصة البيع، فى الوقت نفسه يتزاحم المستثمرين لشراء كميات اضافية من الذهب المعروض بالبورصة العالمية، حيث تظهر فى التسجيلات الشرائية كبرى الدول والبنوك المركزية.



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مؤشر الذهب عالميا - فيتو

سعر أونصة الذهب العالمي

سجل سعر أونصة الذهب العالمي انخفاض خلال الأسبوع الماضي بنسبة 0.4% مسجلا أدنى مستوى عند 3260 دولار للأونصة وكان قد افتتح تداولات الأسبوع عند 3332 دولار للأونصة وأغلق عند 3318 دولار للأونصة، وخلال الأسبوع الماضي ارتفع الذهب إلى أعلى مستوى تاريخي عند 3450 دولار للأونصة قبل ان يبدأ في التراجع والتصحيح السلبي من هذا المستوى، بينما منذ بداية العام سجل الذهب ارتفاع بأكثر من 26% ليربح قرابة 700 دولار للأونصة بسبب الطلب المتزايد على الذهب كملاذ آمن.

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الذهب - فيتو

جدير بالذكر تعافي الدولار الأمريكي ساعد على تراجع أداء الذهب في ظل العلاقة العكسية التي تربط بينهما، ولأن ارتفاع الدولار يجعل سعر الذهب مرتفعًا على المشترين أصحاب العملات الأخرى.

ويعكس التقرير انخفاض الطلب على الاستثمار في الذهب خلال الأسبوع الأخير وسط التهدئة الأخيرة في أزمة الرسوم الجمركية إلى جانب تعافي الدولار، بينما يبقى البنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي متمسك بأسعار الفائدة عند مستوياتها الحالية دون رغبة منه في خفض الفائدة وهو القرار الذي يدعم الذهب.

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