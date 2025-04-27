السودان يستدعي القائم بأعمال سفارة بكين بسبب ظهور مسيرات صينية بحوزة الدعم السريع

استدعت وزارة الخارجية السودانية، القائم بأعمال سفارة بكين في الخرطوم، على خلفية امتلاك ميليشيا الدعم السريع مسيرات صينية استراتيجية.

الخارجية السودانية تستدعي القائم بأعمال السفارة الصينية

ونقلت صحيفة "السوداني" المحلية، عن مصادر وصفتها بالسيادية، أن الخارجية السودانية استدعت، مؤخرًا، القائم بأعمال السفارة الصينية في السودان، لاستيضاحه، حول كيفية امتلاك ميليشيا الدعم السريع مسيرات صينية استراتيجية من طراز (FH-95)، استخدمتها المسليشيا المتمردة في عمليات استطلاع استخباراتية، وشنت بها هجمات حربية مستهدفة بها عددًا من المدن ومقرات تابعة للجيش السوداني.

ظهور مسيرات صينية استراتيجية لدى الدعم السريع

وقالت المصادر: إن القائم بأعمال السفارة الصينية في السودان، أكد أن المسيرات التي تمتلكها ميليشيا الدعم السريع، لا تتبع بلاده، وأن بكين ليس لديها أي علاقة مع الدعم السريع.

وشدد الدبلوماسي الصينى، على دعم بلاده لوحدة واستقرار السودان، منوها، أن العلاقات بين البلدين تشهد تطورًا وتقدمًا يصب في مصلحة شعبي البلدين.

وأشارت مصادر، إلى أن العديد من المسيرات الصينية الاستراتيجية، تنطلق من مطار "أم جرس" في تشاد لمراقبة تحركات الجيش السوداني، لصالح الدعم السريع، كما أفاد خبراء نهاية الأسبوع الماضي، أن الأقمار الصناعية رصدت خمس مسيرات من طراز (FH-9)، تربض في مطار نيالا بدارفور، الخاضع لسيطرة ميليشيا الدعم السريع.

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