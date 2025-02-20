السودان يستدعي سفيره لدى كينيا بسبب حميدتي

أعلنت وزارة الخارجية السودانية، اليوم الخميس، استدعاء سفيرها لدى كينيا، كمال جبارة، للتشاور، وذلك احتجاجًا على الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد قوات الدعم السريع، محمد حمدان دقلو "حميدتي"، يوم أمس الأربعاء.

السودان يستدعي سفيره لدى كينيا

وأوضح وزير الخارجية السوداني المكلف، علي الصادق، في بيان نقلته وكالة الأنباء السودانية الرسمية (سونا)، أن هذه الخطوة تأتي اعتراضًا على ما وصفه بـ"الاستقبال الرسمي الذي نظمته الحكومة الكينية لقائد مليشيا التمرد"، متجاهلة "الانتهاكات الفظيعة" التي ارتكبتها قوات الدعم السريع والدمار الذي ألحقته بالبنى التحتية وممتلكات المواطنين.

كينيا تستقبل حميدتي

وأضاف الصادق أن التشاور مع السفير سيشمل "كل الاحتمالات لمآلات علاقات السودان مع كينيا"، مشيرًا إلى أن نيروبي، منذ اندلاع الحرب في البلاد، "توالي التمرد وتستضيف قادته وداعميه، فضلًا عن التآمر مع القوى الإقليمية المعادية ضد السودان".

يُذكر أن حميدتي أجرى جولة خارجية شملت أوغندا وإثيوبيا وجيبوتي، قبل وصوله إلى كينيا، حيث التقى بالرئيس الكيني وليام روتو في العاصمة نيروبي.

ولم تصدر الحكومة الكينية حتى الآن تعليقًا رسميًا على قرار الاستدعاء السوداني.

ومنذ منتصف أبريل 2023، يشهد السودان صراعًا مسلحًا بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع، ما أدى إلى سقوط آلاف القتلى ونزوح الملايين، وتدمير واسع في البنية التحتية.

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