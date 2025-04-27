أخبار مصر اليوم: موعد إعلان مسابقة جديدة لشغل وظائف معلم مساعد.. اقتصادية قناة السويس توفر فرصا واعدة للمستثمرين.. هل انتهت أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف؟

أخبار مصر اليوم، نشرت "فيتو" على مدار الساعات الماضية العديد من الأخبار المهمة التي شهدتها الساحة المحلية والعالمية على مختلف الأصعدة السياسية والاقتصادية والرياضية وغيرها

وجاءت أبرز الأخبار المنشورة كالتالي:

بشرى سارة لمعلمي الحصة، موعد إعلان مسابقة جديدة لشغل وظائف معلم مساعد

اتفق محمد عبداللطيف، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والمهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، على إعلان مسابقة لمعلمي الحصة لشغل وظائف معلم مساعد خلال شهر يونيو المقبل، على أن تتضمن شروط تتناسب مع طبيعة الفئة المستهدفة، وسيتم إعلانها لاحقًا.

أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه سيتم إعلان نتيجة مسابقة شغل 22 ألف وظيفة معلم مساعد مادة الرياضيات، نهاية الأسبوع المقبل، ولأول مرة يستحدث الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، آلية جديدة لإضافة المزيد من المرونة وتلبية احتياجات الوزارة من المعلمين، حيث سيقوم الجهاز بإتاحة نتيجة المسابقة على موقع بوابة الوظائف الحكومية، وفي حال اكتمال العدد المطلوب بالمحافظة من الناجحين أصحاب الدرجات الأعلي، مع وجود عدد ناجحين آخرين ولكن بمراتب تلي زملائهم، سيقوم الجهاز بإتاحة قائمة تضم المحافظات التي لم تستوف العدد المطلوب من الناجحين، ويمكن للناجحين في محافظات أخرى الذين لم يحالفهم التوفيق في محافظاتهم، بتسجيل رغبات بأولويات العمل بها، على ان يقضوا مدة التعاقد المقررة وفقًا للقانون بهذه المحافظات، ثم تقوم الوزارة بنقلهم عند التثبيت لمحافظاتهم الأصلية.

قال الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج القومى لانتاج البطيخ بمعهد البساتين بوزارة الزراعة: إن موسم البطيخ بدأ من مارس الماضي من خلال إنتاج أسوان.

نشرت وزارة التعليم العالي، سلسلة الإنفوجرافات التعريفية بالجامعات الأهلية الجديدة التي تمت الموافقة على إنشائها، وذلك عبر الصفحات الرسمية للوزارة على مواقع التواصل الاجتماعي، في إطار جهود الوزارة لتعريف الرأي العام بالمشروعات القومية الجديدة في التعليم العالي، وتيسير وصول المعلومات للطلاب وأولياء الأمور.

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس توفر فرصا واعدة للمستثمرين.

حسم المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف الحكومة بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل.

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بكل من الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية.

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالأصالة عن نفسه وباسم وزارة الأوقاف، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى سفارتي جمهورية مصر العربية في الفاتيكان وروما، على ما تبذلانه من جهود مباركة وعمل دؤوب في خدمة مصالح الوطن وأبنائه.

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 17 في العدد 26 أبريل 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مصري، وتخصيص قطع أرض من أملاك الدولة لإقامة خدمات.

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