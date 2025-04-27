وزير الأوقاف يشكر الدبلوماسية المصرية في روما والفاتيكان: كفاءة وحسن استقبال يشرفان الوطن

تقدم الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف، بالأصالة عن نفسه وباسم وزارة الأوقاف، بخالص الشكر وعظيم التقدير إلى سفارتي جمهورية مصر العربية في الفاتيكان وروما، على ما تبذلانه من جهود مباركة وعمل دؤوب في خدمة مصالح الوطن وأبنائه.

وخص الدكتور أسامة الأزهري بالشكر والامتنان لحسين السحرتي، سفير جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، وبسام راضي، سفير جمهورية مصر العربية لدى روما، والمستشار تامر شاهين، بسفارة جمهورية مصر العربية لدى الفاتيكان، وكامل الطاقم المعاون بالسفارتين، تقديرًا لما أظهروه من كرم الضيافة وحسن الاستقبال، وحرصهم الشديد على تيسير جميع الإجراءات المتعلقة بالزيارة الرسمية التي قام بها وزير الأوقاف نائبًا عن الرئيس عبد الفتاح السيسي، سواء من حيث حضور جنازة بابا الفاتيكان الراحل أو من حيث ترتيبات التنقل والتنظيم.

وثمّن وزير الأوقاف هذا الجهد المتفاني الذي برز بوضوح رغم التحديات الكبيرة التي صاحبت هذا الحدث العالمي المهم، حيث شهدت العاصمة الإيطالية والفاتيكان توافد وفود رسمية وشعبية بمئات الآلاف من مختلف دول العالم، مما جعل التنظيم والتنسيق أمورًا بالغة التعقيد، إلا أن السفارة المصرية أظهرت مستوى رفيعًا من الحرفية والمهنية العالية في التعامل مع هذا الحدث.



وأشار وزير الأوقاف إلى أن ما لمسه من تعاون صادق وحفاوة بالغة وروح وطنية خالصة، يعكس بصورة مشرفة صورة الدبلوماسية المصرية التي تضع دائمًا مصلحة الوطن وأبنائه في مقدمة أولوياتها، وتبرهن على أن سفراء مصر في الخارج هم خير ممثلين لها في مختلف المحافل الدولية.

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