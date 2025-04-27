الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

حسم المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء، موقف الحكومة بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل.

هل نشهد تخفيفا لأحمال الكهرباء الصيف المقبل؟ الحكومة ترد

وأكد خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: أن الحكومة لن تخفف الأحمال خلال الصيف المقبل والدولة سوف تقوم بتوفير كل الموارد اللازمة والممكنة لتنفيذ خطتها حيال ذلك.



خطة الحكومة لمنع تخفيف أحمال الكهرباء الصيف المقبل

وأضاف:"الدولة عملت خلال الفترة الماضية على تنفيذ خطة واضحة تضمن عدم تكرار أزمة تخفيف أحمال الكهرباء تتمثل في مشروعات الطاقة الجديدة والمتجددة وربطها على الشبكة القومية للكهرباء، وتوفير الموارد اللازم لإتاحة الوقود التقليدي للشبكات، بجانب مشروعات الربط الكهربائي مع الدول المجاورة".

واختتم متحدث مجلس الوزراء:"قولا فصل النور مش هيقطع في فصل الصيف المقبل".

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم، المهندس محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة؛ وذلك في إطار متابعة الاستعدادات الجارية، وخطة مواجهة ارتفاع الأحمال وزيادة الطلب على الكهرباء خلال موسم الصيف، وعدد من الملفات الأخرى الجاري العمل عليها خلال الفترة الحالية.

واستهل رئيس مجلس الوزراء اللقاء، بالإشارة إلى حرصه على عقد هذا الاجتماع في إطار المتابعة المستمرة لتأمين التغذية الكهربائية وضمان استقرارها خلال أشهر الصيف، في ضوء تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بإيجاد حلول حاسمة لمسألة تخفيف أحمال الكهرباء، مع وقفها خلال فصل الصيف تخفيفًا عن المواطنين، وكذا متابعة مستجدات الموقف الحالي للربط الكهربائي بين مصر وكل من المملكة العربية السعودية، واليونان، وإيطاليا.

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