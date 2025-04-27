إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لشغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بكل من الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية .

وكان الجهاز أعلن في 16 مارس الماضي على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية عن مسابقة لشغل عدد (6) في وظيفة (أخصائي حاسبات اَلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وكذلك عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (19) في وظيفة مهندس تنفيذ كباري ثالث/ مهندس تنفيذ طرق ثالث.

وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تم فتح باب التقديم في المسابقتين خلال الفترة من 2 الى 15 ابريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا عن موقف القبول المبدئي وموعد امتحان المتقدمين لشغل ١١ وظيفة حرفي رصف سادس، و١٠ وظائف سائق سادس.

ويهيب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.