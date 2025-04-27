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إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لشغل وظائف بالهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل

موقع بوابة الوظائف
موقع بوابة الوظائف الحكومية،فيتو

أعلن الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، برئاسة المهندس حاتم نبيل، اليوم، عن إتاحة الاستعلام عن القبول المبدئي لخوض الامتحان الإلكتروني وموعده للمتقدمين في مسابقة شغل وظائف بكل من الهيئة العامة لتخطيط مشروعات النقل، والهيئة العامة للطرق والكباري، وذلك على بوابة الوظائف الحكومية .

وكان الجهاز أعلن في 16 مارس الماضي على الموقع الإلكتروني لبوابة الوظائف الحكومية عن مسابقة لشغل عدد (6) في وظيفة (أخصائي حاسبات اَلية) بالمستوى الوظيفي الثالث، وكذلك عن حاجة الهيئة العامة للطرق والكباري التابعة لوزارة النقل لتعيين عدد (19) في وظيفة مهندس تنفيذ كباري ثالث/ مهندس تنفيذ طرق ثالث. 

وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم (81) لسنة 2016 ولائحته التنفيذية، حيث تم  فتح باب التقديم في المسابقتين خلال الفترة من 2 الى 15 ابريل 2025 عبر بوابة الوظائف الحكومية.

ومن المقرر أن يعلن الجهاز لاحقًا عن موقف القبول المبدئي وموعد امتحان المتقدمين لشغل  ١١ وظيفة حرفي رصف سادس، و١٠ وظائف سائق سادس.

ويهيب الجهاز بالمتقدمات والمتقدمين الالتزام بالتعليمات المرفقة بموعد الامتحان، حتى يتمكنوا من دخول الامتحان.

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