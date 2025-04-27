بعد زيادة المعروض، الزراعة تكشف عن تراجع أسعار البطيخ في الأسواق

قال الدكتور سليمان عمران رئيس البرنامج القومى لانتاج البطيخ بمعهد البساتين بوزارة الزراعة: إن موسم البطيخ بدأ من مارس الماضي من خلال إنتاج أسوان.



تراجع ملحوظ في اسعار البطيخ

اسعار البطيخ، وأوضح خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “حضرة المواطن” الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة “الحدث اليوم”: منذ أسبوع فقط زاد المعروض من البطيخ، وبالتالي تراجعت الأسعار بشكل ملحوظ في الأسواق.

سعر البطيخ في السوق اليوم

وأكد أن سعر البطيخة الواحدة وزن 7 إلي 10 كيلو يتراوح ما بين 70 إلي 80 جنيها، وذلك مع بدء حصاد الكميات الفعلية وطرحها في السوق.

تصدير البطيخ إلي أوروبا

ولفت إلى أننا أصبحنا نصدر البطيخ بأرقام قياسية لا سيما للسوق الأوروبي في إيطاليا وإسبانيا، ولدينا اكتفاء ذاتي في البذور والإنتاج ".



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