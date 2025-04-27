الحكومة: المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس توفر فرصا واعدة للمستثمرين

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس توفر فرصا واعدة للمستثمرين.

توطين الصناعات في قناة السويس

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: لدينا صناعات عديدة نسعى لتوطينها بـالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لا سيما في مجال قطع غيار السيارات وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية.

نماذج ناجحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس

ولفت إلى أن هناك نماذج ناجحة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مثل المنطقة الصينية، نسعى لتكرارها لا سيما في تصنيع المستلزمات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.



والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

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