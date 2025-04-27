الأحد 27 أبريل 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

الحكومة: المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس توفر فرصا واعدة للمستثمرين

المنطقة الاقتصادية
المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، فيتو

قال المستشار محمد الحمصاني المتحدث باسم مجلس الوزراء: إن المنطقة الاقتصادية لـ قناة السويس توفر فرصا واعدة للمستثمرين.

 

توطين الصناعات في قناة السويس 

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “الساعة 6” الذي تقدمه الاعلامية عزة مصطفى بقناة “الحياة”: لدينا صناعات عديدة نسعى لتوطينها بـالمنطقة الاقتصادية بقناة السويس لا سيما في مجال قطع غيار السيارات وتصنيع ألواح الطاقة الشمسية.

 

نماذج ناجحة في المنطقة الاقتصادية لقناة السويس 

 ولفت إلى أن هناك نماذج ناجحة في المنطقة الاقتصادية بقناة السويس، مثل المنطقة الصينية، نسعى لتكرارها لا سيما في تصنيع المستلزمات الخاصة بالطاقة الجديدة والمتجددة.
 

والتقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم وليد جمال الدين، رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس؛ لاستعراض عددٍ من الملفات التي تتعلق بنشاط الهيئة ومستجدات العمل وجهود جذب الاستثمارات وموقف المشروعات التي تتم بها.

واستهل رئيس الوزراء اللقاء، بتأكيد أن المنطقة الاقتصادية لقناة السويس تُعد بوابة لوجستية مهمة تربط بين الشرق والغرب، وتوفر فرصًا واعدة للمستثمرين بفضل موقعها الاستراتيجي، وتكامل بنيتها التحتية، مشيرًا إلى جهود الدولة المصرية في تعظيم الاستفادة من هذه الإمكانات وتجهيزها ببنية تحتية بمواصفات عالمية.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الحكومة قناة السويس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس المنطقة الاقتصادية بقناة السويس قطع غيار السيارات الألواح الشمسية

مواد متعلقة

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

بإجمالي 8.301 مليار دولار، مدبولي يتابع مع «اقتصادية قناة السويس» مستجدات الاستثمارات

وفد اقتصادية قناة السويس يبحث تعزيز التعاون مع رئيس مجموعة موانئ أبوظبي

ads

الأكثر قراءة

"بث مباشر"، شاهد مباراة ليفربول وتوتنهام في الدوري الانجليزي

السويس وبنما، أول رد رسمي على طلب ترامب عبور السفن الأمريكية القنوات البحرية مجانا

الحكومة تحسم الجدل بشأن أزمة تخفيف أحمال الكهرباء خلال الصيف المقبل

ليفربول يضرب توتنهام بثلاثية في الشوط الأول ويقترب من حسم بطولة الدوري

مصرع وإصابة 3 أشخاص في انهيار مصنع تحت الإنشاء بالعبور (صور)

رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

ضربه بمطواة، مواطن يصيب طبيب تخدير داخل استراحة النيابة الإدارية في الأقصر

طعن نائب رئيس مدينة السنطة بـ "سكين" على يد مختلة عقليًا

خدمات

المزيد

استقرار سعر الأرز في السوق اليوم الأحد 27 أبريل 2025

أسعار الألومنيوم بالأسواق المحلية اليوم الأحد 27 أبريل 2025

طن الذرة بـ 14100 جنيه، أسعار الأعلاف والحبوب اليوم في الأسواق

أسعار شرائح الألومنيوم البارد تسجل 158 ألف جنيه

المزيد

انفوجراف

من هو حسين الشيخ نائب رئيس السلطة الفلسطينية؟ (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

عقوبة الظالمين في الدنيا والآخرة وحكمة الله في التأخير

ما معنى كلمة سيناء والمراد بالشجرة التي تخرج من أرضها؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المجددون.. محمد عبده، شيخ الإصلاح ورمز النهضة العربية والإسلامية

المزيد
الجريدة الرسمية