رئيس الوزراء يصدر 5 قرارات جديدة

نشرت الجريدة الرسمية في العدد 17 في العدد 26 أبريل 2025، 4 قرارات جديدة لرئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن مصري، وتخصيص قطع أرض من أملاك الدولة لإقامة خدمات.

- قـرار مجلـس الـوزراء رقم 21 لسنة 2025، بالموافقة على إسقاط الجنسية المصرية عن لطفى محمد لطفى سالم سليمان عصفور، من مواليد القاهرة بتاريخ 10/8/1999، وذلك لإقامته العادية خارج البلاد وانضمامه إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى والاقتصادى للدولة.

-وقرار رئيس مجلـس الـوزراء رقـم 934 لسنة 2025، بشأن تخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 5705 متر مربع، ضمن منطقة عين الشيخ والى زمام قرية المعصرة، التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الداخلة، بمحافظة الوادى الجديد، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لإلقامة مدرسة الشيخ والى الابتدائية.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 935 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاصة بمساحة 600 متر مربع داخل الحيز العمرانى لقرية العزب التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم بمحافظة الفيوم، بالمجان، لصالح مديرية التربية والتعليم بالمحافظة لتوسعة مدرسة العزب الإعدادية.

-وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 936 لسنة 2025، بتخصيص قطعة أرض من أملاك الدولة الخاص ة بمساحة 1764 متر مربع زمام قرية الخياطة التابعة للوحدة المحلية لمركز ومدينة دمياط بمحافظة دمياط، بالمجان، لصالح الأزهر الشريف لإقامة معهد أزهرى (إعدادى/ ثانوي)



-ونشرت الجريدة الرسمية في عددها رقم 16 مكرر (أ)، الصادر في 23 أبريل، قرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، رقم 1444 لسنة 2025، بشأن تُشكل لجنة عليا للتعـداد العـام للـسكان والإسـكان والمنـشآت لعـام ٢٠٢٧، برئاسة وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولى.





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