أخبار الفن اليوم: شقيق الزعيم يحتفل بزفاف نجلته.. أحمد حاتم يكشف حقيقة ارتباطه بـ هنا الزاهد.. وراندا البحيري توجه رسالة لأشخاص مجهولين بعد تعرضها للتسمم

شهدت الساحة الفنية على مدار ساعات اليوم السبت العديد من الأحداث والأخبار الكثيرة.. نستعرض ابرزها خلال عناوين النشرة التالية:

حرص نجوم الفن على مشاركة المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، أجواء حفل زفاف نجلته الذي يقام مساء اليوم السبت فى القاهرة.

وجاء فى مقدمة الحضور النجمة لبلبة، باسم سمرة، أحمد آدم، أنوشكا ومحسن جابر ووليد سعد.. ومن المقرر أن يحيي الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء خلال الساعات القادمة.

تعرف على مصير حمو بيكا بعد إيقافه عن الغناء

دخل مؤدي المهرجانات، حمو بيكا، في نفق مظلم جديد، بعد إعلان إيقافه عن الغناء في الساعات الماضية، وذلك لاتهامه بتقديم أغنية اعتبرها الكثيرون مسيئة لمؤسسات الدولة.

في هذا السياق، كشف مصدر مسئول بنقابة المهن الموسيقية، التفاصيل الكاملة، للعقوبات المقرر توقيعها على “بيكا”، بعد خضوعه للتحقيق المقرر إجراؤه.

وقال المصدر لـ “فيتو”، إنه من الصعب أن يعود “بيكا” للغناء خلال الفترة المقبلة، وذلك لتوقيع الكثير من العقوبات، الذى لم يتم الإعلان عنها مؤخرًا، بعد خروجه من السجن.

وأضاف المصدر أن “بيكا"، مطالب بتقديم اعتذار رسمي، للإساءة الذى قدمها في أغانيه الأخيرة، مشيرًا إلى أنها لم تكن الأغنية الأولى التى كانت تحتوي على إساءات كثيرة.

علق المطرب الشعبى رضا البحراوي على مطالبة زميله مؤدي المهرجانات حمو بيكا بالتحقيق معه وإيقافه عن الغناء من قبل نقابة الموسيقيين مثلما حدث معه

وجاء رد البحراوي ليكشف صدمته فى زميله وعلق بـ: مبقاش حد خلاص مضمون.

اعتذر الإعلامي الدكتور عمرو الليثي، للإذاعي محمد نوار رئيس الإذاعة المصرية عن الاستمرار في تقديم برنامج "كلمتين وبس "المذاع عبر أثير موجات البرنامج العام.

وذلك نظرًا لانشغاله في تقديم برنامجه الخيري أبواب الخير المذاع عبر راديو مصر

بلال سرور يعلن استقالته من جمعية المؤلفين والملحنين

أعلن الملحن بلال سرور، قبل قليل، عن استقالته رسميا من جمعية المؤلفين والملحنين واصفا إياها بأنه كيان لا يمثله

وقال سرور: “الحمد لله، قدمت استقالتي من جمعية المؤلفين والملحنين والناشرين المصرية الساسيرو وبعلن إن هذا الكيان لا يمثلني، ولا يحق له التفاوض أو الاتفاق باسمي بأي شكل من الأشكال”.

خرجت الفنانة راندا البحيري، عن صمتها للرد على المشككين في تعرضها لحالة تسمم، بعد انتقاد ظهورها بشكل طبيعي رغم إعلانها عن الواقعة.

في هذا السياق، نشرت راندا البحيري صورة من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: “الناس اللي بتكتب كومنتات من نوعية: هو ده منظر واحدة متسممة؟ حضرتك مش لازم أطلعلك وأنا معلقة محاليل وبرجع وفي حالة إعياء شديدة وبرتعش”.

وأكدت راندا البحيري، أنها فضلت عدم الظهور في وقت مرضها، موضحة: الحمد لله، استنيت لما الإجراء تم، وجالي تقرير رسمي من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، واستنيت لما بقيت كويسة، وبعدها اتكلمت عن الواقعة بمستندات ومحاضر مثبتة.

خرج الفنان أحمد حاتم، عن صمته للرد على الشائعات التي انتشرت عن ارتباطه بالفنانة هنا الزاهد

في هذا السياق، قال أحمد حاتم خلال لقائه في برنامج "تفاعلكم": "لو شفتونا مع بعض مرة هتفهموا أن دا أي كلام خالص، ومفيش حاجة من الحاجات دي ممكن تستخبى إحنا أصحاب جدا وبنحب نشتغل مع بعض جدا".

نجح المطرب حسين الجسمى، في تحقيق رقم قياسي بعد تصدره تريند اليوتيوب، في الساعات الماضية بأغنيته الجديدة “فستانك الأبيض”، الذى طرحها عبر قناته الرسمية بموقع يوتيوب، والتى كانت مفاجأة المنتج هشام جمال لعروسه ليلي زاهر خلال حفل زفافهما، والتي تسببت فى بكاء ليلي زاهر خلال الحفل.

في هذا السياق، وصلت مشاهدات الأغنية لمليون ونصف المليون بعد يوم واحد من طرحها

أغنية فستانك الأبيض من كلمات أمير طعيمة وتوزيع مادي وألحان هشام جمال، وقام هشام جمال بغنائها لعروسه ليلى زاهر فور تسلمها من والدها الفنان أحمد زاهر، وتصدرت تريند مؤشر محركات البحث ومواقع التواصل الاجتماعي.

أعلنت شركة Skydance رسميًا عن إطلاق فيلمها الجديد “ينبوع الشباب” Fountain of Youth حصريًا على منصة Apple TV ابتداءً من ٢٣ مايو ٢٠٢٥. الفيلم من بطولة جون كراسينسكي، ناتالي بورتمان، عيسى جونزاليس، ودومنال جليسون، ويقدّم مزيجًا مشوقًا من المغامرة والتشويق في إطار البحث عن السر الأعظم: الخلود.

تدور أحداث الفيلم حول شقيقين متباعدين، يجسّد دوريهما جون كراسينسكي وناتالي بورتمان، يقرران التعاون في تنفيذ عملية سرقة عالمية تهدف لاكتشاف الينبوع الأسطوري للشباب. ومن خلال معرفتهما العميقة بالتاريخ، ينطلقان في مغامرة ملحمية تمتد عبر قارات متعددة، مليئة بالألغاز الغامضة والمطاردات المثيرة، في رحلة قد تغير مجرى حياتهما إلى الأبد… وربما تمنحهما الخلود.

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