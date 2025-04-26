السبت 26 أبريل 2025
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ثقافة وفنون

أبرزهم لبلبة وباسم سمرة وأحمد آدم، نجوم الفن يتألقون في حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام

حفل زفاف ابنة شقيق
حفل زفاف ابنة شقيق عادل إمام، فيتو

حرص نجوم الفن على مشاركة المنتج عصام إمام، شقيق الزعيم عادل إمام، أجواء حفل زفاف نجلته الذي يقام مساء اليوم السبت فى القاهرة.

حفل زفاف ابنة عصام إمام

وجاء فى مقدمة الحضور النجمة لبلبة، باسم سمرة، أحمد آدم، أنوشكا ومحسن جابر ووليد سعد.. ومن المقرر أن يحيي الحفل عدد كبير من نجوم الفن والغناء خلال الساعات القادمة.

 

 


يذكر أن المنتج الكبير عاصم إمام قدم للسينما المصرية مجموعة كبيرة ومتنوعة من الأعمال المهمة منها "عريس من جهة أمنية"، و"التجربة الدنماركية"، و"الإرهاب والكباب"، و"أمير الظلام"، ومسرحيات "رد قرضي"، و"بالو بالو" وغيرها من الأعمال.

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