من داخل المستشفى، راندا البحيري توجه رسالة لأشخاص مجهولين بعد تعرضها للتسمم

خرجت الفنانة راندا البحيري، عن صمتها للرد على المشككين في تعرضها لحالة تسمم، بعد انتقاد ظهورها بشكل طبيعي رغم إعلانها عن الواقعة.

في هذا السياق، نشرت راندا البحيري صورة من داخل المستشفى، عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، وعلقت عليها قائلة: “الناس اللي بتكتب كومنتات من نوعية: هو ده منظر واحدة متسممة؟ حضرتك مش لازم أطلعلك وأنا معلقة محاليل وبرجع وفي حالة إعياء شديدة وبرتعش”.

وأكدت راندا البحيري، أنها فضلت عدم الظهور في وقت مرضها، موضحة: الحمد لله، استنيت لما الإجراء تم، وجالي تقرير رسمي من هيئة أبوظبي للزراعة والسلامة الغذائية، واستنيت لما بقيت كويسة، وبعدها اتكلمت عن الواقعة بمستندات ومحاضر مثبتة.

على الجانب الآخر، أعلنت راند مؤخرًا عن تعرضها لحالة تسمم خلال تواجدها في الإمارات، وقدمت تقارير رسمية ومستندات تثبت الواقعة، مؤكدة احترامها لجمهورها وحرصها على الحديث بالمستندات فقط بعد تحسن حالتها الصحية.

وكشفت راندا البحيري في بيان رسمي عبر حسابها الشخصي بموقع فيسبوك، أنها أُصيبت بحالة تسمم حاد عقب تناولها وجبة من أحد فروع سلسلة محلات بلبن، ما استدعى نقلها إلى أحد المستشفيات في أبو ظبي وهي في حالة إعياء شديد، وقد تم إجراء تحاليل وفحوصات أثبتت إصابتها بالتسمم، وتلقت العلاج اللازم على يد طاقم طبي يضم أطباء إماراتيين ومصريين وأجانب.

وأضافت أنها تلقت رعاية طبية سريعة ومتكاملة، مشيدة بجهود الطبيبة المصرية التي أسعفتها، إلى جانب فريق العمل في المستشفى، مؤكدة أنها لم تتمكن من العودة لممارسة عملها لعدة أيام بسبب حالتها الصحية.

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