السبت 26 أبريل 2025
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رياضة

رجال طائرة الأهلي يفوز على النصر الليبي ويتأهل لربع نهائي بطولة إفريقيا

رجال طائرة الأهلي
رجال طائرة الأهلي

تأهل الفريق الأول للكرة الطائرة رجال بالنادي الأهلي إلى ربع نهائي بطولة إفريقيا للأندية المقامة في ليبيا، بعد فوزه على النصر الليبي بثلاثة أشواط دون مقابل، في المباراة التي جمعت بين الفريقين اليوم السبت، ضمن منافسات ثمن نهائي البطولة.

أقيمت المباراة على صالة نادي السويحلي، وقدم خلالها الأهلي أداءً مميزًا، حيث حسم الشوط الأول بنتيجة ٢٥-١٨، وفاز في الشوط الثاني بنتيجة ٢٥-١٥، قبل أن يحسم المباراة بفوزه في الشوط الثالث بنتيجة ٢٥-١٩. 

ومن المقرر أن يواجه الأهلي غدًا الأحد في الدور ربع النهائي الفائز من مواجهة فريقي كيبلر الرواندي وأسبوير الكونغولي. 

وتضم قائمة «رجال طائرة الأهلي»: حسام يوسف، عبد الحليم عبو، مصطفى جابر، زياد أسامة، سيف عابد، محمد عسران، أحمد عزب، عبد الرحمن الحسيني، إسلام محمد، يوندر جارسيا، محمد رمضان، خالد عادل، محمد عثمان، عبد الرحمن سعودي. 

ويضم الجهاز الفني كلا من: فرناندو مونزو مديرًا فنيًّا، ومحمد السيد عبد الفتاح مدربًا عامًّا، ومحمد الحسيني مدربًا مساعدًا، وعبد اللطيف عثمان مديرًا للفريق، وأحمد أسامة إداريًّا، وإيهاب فخر الدين طبيب الفريق، وإسلام محمدي إخصائي علاج طبيعي، وروسبر كامبوس وأحمد رضا محللي أداء، وشريف صلاح مخطط أحمال، وأسامة طعيمة إخصائي تأهيل بدني، ومحمد شهير مدلكًا، وأحمد رشاد مسؤولًا للمهمات.

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