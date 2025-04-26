"رقمنة التراث الفني" ندوة لـ محمود حميدة بمهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير

يشارك الفنان محمود حميدة ورجل الأعمال خالد حميدة الرئيس التنفيذي لمبادرة ديجيتايزد والفنان أحمد شاكر في ندوة بعنوان "رقمنة التراث الفني وتحديات الحفاظ علي الموروث الثقافي" ضمن فعاليات مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير، المقرر أقامته يوم 27 أبريل ويستمر حتي 2 من شهر مايو المقبل.

تقام الندوة يوم الأربعاء المقبل الموافق ٣٠ من شهر إبريل الجاري علي المسرح الروماني، وتناقش أهمية الذكاء الاصطناعي والأرشفة وعدد من الأشياء الأخري خلال الندوة، كما ترعي ديجيتايزد المهرجان وتقدم له كل الدعم.

مهرجان الإسكندرية السينمائي للفيلم القصير

ويُشارك في المهرجان ضيوف من مختلف أنحاء العالم، مما يسهم في تعزيز وتنشيط الحركة السياحية في مدينة الإسكندرية، في أجواء تاريخية فريدة واستثنائية، حيث تُقام جميع الندوات في ساحة الباثيو تحت تمثال إيزيس بالمتحف اليوناني الروماني، ما يضيف بعدًا ثقافيًا فريدًا للحدث.

كما يُنظم المهرجان ورشة للأطفال بدعم من مؤسسة "دروسوس" واليونيسيف بمتحف الإسكندرية القومي، مما يعكس التزامه بتعزيز ثقافة السينما لدى الأجيال القادمة.

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