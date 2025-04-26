108 فوز و11 بطولة، كشف حساب كولر مع الأهلي بعد اقتراب رحيله

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي علي توجيه الشكر لـ مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي بعد الخروج من دوري أبطال إفريقيا علي يد فريق صن داونز الجنوب إفريقي بعد التعادل بهدف لكل فريق في إياب الدور نصف النهائي من البطولة ذاتها بالقاهرة، والتعادل سلبيا في بريتوريا.

كشف حساب مارسيل كولر مع الأهلي بعد اقتراب رحيله

وخاض الأهلى تحت قيادة السويسري مارسيل كولر 159 مباراة، فاز في 108 لقاءات وتعادل فى 33 مباراة، وتلقى 18 هزيمة، وسجل لاعبوه 306 هدف وتلقت شباكهم 121، وخرج بشباك نظيفة فى 87 مباراة، وأكبر فوز حققه أمام شباب بلوزداد الجزائرى بنتيجة (6-1)، بينما أكبر خسارة كانت أمام ماميلودى صن داونز (5-2).

وتوج كولر مع الأهلى بـ11 بطولة هى السوبر المحلي "أربع مرات"، وكأس مصر "مرتين"، ودورى أبطال أفريقيا "مرتين"، والدورى الممتاز "مرتين" بجانب التتويج ببرونزية كأس العالم للأندية، وكأس أفريقيا وآسيا والمحيط الهادي مرة.

موعد مباراة الأهلي المقبلة

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهليلخوض مباراة بتروجت الأربعاء القادم ضمن منافسات الدوري الممتاز.

ويلتقي النادي الأهلي في مباراته المقبلة مع بتروجيت في بطولة الدوري الممتاز يوم الأربعاء الموافق 30 أبريل ضمن منافسات الجولة الثالثة من المرحلة النهائية لبطولة دوري نايل .

ومن المقرر أن تقام المباراة في تمام الساعة الثامنة مساء وتبث عبر قنوات أون سبورتس الناقل الحصري لبطولة الدوري.

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