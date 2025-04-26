أول تعليق من الرئيس الإيراني على حادث الانفجار في ميناء رجائي

علق الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان علي حادث الانفجار الذي وقع اليوم السبت في ميناء رجائي.

وأمر الرئيس الإيراني بإجراء تحقيق في سبب الانفجار الذي وقع اليوم السبت، في ميناء رجائي في جنوب البلاد وأسفر عن إصابة أكير من 500 شخص.

وقال بزشكيان: "أصدرت أمرًا بالتحقيق في ملابسات انفجار بندر عباس وأسبابه وتم إرسال وزير الداخلية إلى المنطقة بصفة مبعوث خاص للوقوف على أبعاد الحادث والوقوف على حالة المصابين".

وأعرب الرئيس الإيراني عن عميق أسفه وتعاطفه مع ضحايا الحادث الذي وقع في محافظة هرمزجان، أصدرت أمرًا بالتحقيق في ملابسات الحادث وأسبابه.

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