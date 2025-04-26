بعد ارتفاع أعداد المصابين لـ 561، مشاهد صادمة للعالقين في انفجار إيران (فيديو)

انفجار إيران، بث موقع "إيران بالعربية" المتخصص في الشأن الإيراني، مقاطع فيديو جديدا للانفجار الضخم، الذي وقع في إيران، اليوم السبت، وأظهر أحد المقاطع الصادمة الموظفين العالقين تحت سقف المبنى المنهار، ومحاولة لإنقاذ بعض العالقين.

موظفون إيرانيون عالقون تحت المبنى المنهار

وأكد مدیر ميناء الشهيد رجائي، الذي أكد أن بعض الموظفين لا يزالون عالقين تحت سقف المبنى المنهار، وقال: “إن عددا من الموظفين ما زالوا محاصرين تحت الأسقف المنهارة ونحاول إنقاذهم”.

🎥 مدیر ميناء الشهيد رجائي: أن عددا من الموظفين ما زالوا محاصرين تحت الأسقف المنهارة ونحاول إنقاذهم. pic.twitter.com/QON4WWqjLs — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025

ورجّح مدير الميناء أن "يكون الانفجار قد وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء".

وقالت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول في إيران إن "الانفجار في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمعات التوزيع أو خطوط أنابيب النفط التابعة للشركة في تلك المنطقة".



وذكرت رئيس الطوارئ الإيرانية، في بيان له إن "عدد المصابين جراء الانفجار الضخم في إيران ارتفع إلى 561، إثر انفجار ميناء رجائي".

🎥 بالفيديو | لقطات من كاميرات المراقبة لحظة انفجار ميناء الشهيد رجائي. pic.twitter.com/XnoZJ0VQqQ — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025



وقال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بابك محمودي "أن المنظمة أرسلت 11 فريقًا عملياتيًا إلى موقع انفجار ميناء الشهيد رجائي، لكن حتى الآن لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى موقع الحادث الرئيسي.

وقوع انفجار آخر في طهران

وبعد انتشار مزاعم عن وقوع انفجار ثانٍ في إيران، نفى التلفزيون الإيراني وقوع أي انفجار ثانٍ في بندر عباس، كما روجت بعض وسائل الإعلام، وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أن الانفجار الضخم الذي وقع في إيران، وقع جراء انفجار في أحد خزانات الوقود في ميناء الشهيد رجائي، لأسباب لا تزال مجهولة، وقد تم إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى الموقع على الفور.

🟥 الطوارئ الإيرانية: عدد المصابين الذين تم نقلهم إلى المستشفيات نتيجة انفجار ميناء الشهيد رجائي وصل إلى 115 pic.twitter.com/BL1HwdRGXd — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025

تم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتًا حتى تتمكن القوات الأمنية وفرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بشكل كامل.

لم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الجرحى أو الضحايا، إلا أن شدة الانفجار كانت كبيرة للغاية، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليًا، حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

🎥 بيان الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول في إيران:



الانفجار في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمعات التوزيع أو خطوط أنابيب النفط التابعة للشركة في تلك المنطقة pic.twitter.com/MNvOgWRAph — إيران بالعربية (@iraninarabic_ir) April 26, 2025

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.



وقالت وكالات الأنباء الإيرانية إنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدا وخلفت أضرارا كبيرة".

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