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بعد ارتفاع أعداد المصابين لـ 561، مشاهد صادمة للعالقين في انفجار إيران (فيديو)

تزايد أعداد المصابين
تزايد أعداد المصابين في انفجار إيران، فيتو

انفجار إيران، بث موقع "إيران بالعربية" المتخصص في الشأن الإيراني، مقاطع فيديو جديدا للانفجار الضخم، الذي وقع في إيران، اليوم السبت، وأظهر أحد المقاطع الصادمة الموظفين العالقين تحت سقف المبنى المنهار، ومحاولة لإنقاذ بعض العالقين.

 

موظفون إيرانيون عالقون تحت المبنى المنهار

وأكد مدیر  ميناء الشهيد رجائي، الذي أكد أن بعض الموظفين لا يزالون عالقين تحت سقف المبنى المنهار، وقال: “إن عددا من الموظفين ما زالوا محاصرين تحت الأسقف المنهارة ونحاول إنقاذهم”.

ورجّح مدير الميناء أن "يكون الانفجار قد وقع في مستودع للبضائع الخطرة والمواد الكيميائية في منطقة الميناء".

وقالت الشركة الوطنية لتكرير وتوزيع البترول في إيران إن "الانفجار في ميناء الشهيد رجائي لا علاقة له بالمصافي أو خزانات الوقود أو مجمعات التوزيع أو خطوط أنابيب النفط التابعة للشركة في تلك المنطقة".


وذكرت رئيس الطوارئ الإيرانية، في بيان له إن "عدد المصابين جراء الانفجار الضخم في إيران ارتفع إلى 561، إثر انفجار ميناء رجائي".


وقال رئيس منظمة الإغاثة والإنقاذ في جمعية الهلال الأحمر الإيراني، بابك محمودي "أن المنظمة أرسلت 11 فريقًا عملياتيًا إلى موقع انفجار ميناء الشهيد رجائي، لكن حتى الآن لم تتمكن فرق الإنقاذ من الوصول إلى موقع الحادث الرئيسي.

 

وقوع انفجار آخر في طهران

 وبعد انتشار مزاعم عن وقوع انفجار ثانٍ في إيران، نفى  التلفزيون الإيراني وقوع أي انفجار ثانٍ في بندر عباس، كما روجت بعض وسائل الإعلام، وكانت وسائل إعلام محلية أكدت أن الانفجار الضخم الذي وقع في إيران، وقع جراء انفجار في أحد خزانات الوقود في ميناء الشهيد رجائي، لأسباب لا تزال مجهولة، وقد تم إرسال فرق الاستجابة السريعة إلى الموقع على الفور.

 تم تعليق جميع أنشطة الميناء مؤقتًا حتى تتمكن القوات الأمنية وفرق الإنقاذ من السيطرة على الوضع بشكل كامل.

لم تتوفر حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الجرحى أو الضحايا، إلا أن شدة الانفجار كانت كبيرة للغاية، مما أدى إلى أضرار مادية جسيمة.

وأكدت "تسنيم" إيقاف جميع الأنشطة في الميناء حاليًا، حتى تتمكن قوات الأمن والإغاثة من السيطرة على الوضع بسرعة.

وذكرت وسائل إعلام محلية أن شدة الانفجار كانت قوية لدرجة أنها هزت الأرض وسمع صوتها في المدن القريبة، كما أدى الانفجار إلى تحطم زجاج مباني بعيدة عن الميناء بعدة كيلو مترات.


وقالت وكالات الأنباء الإيرانية إنه لا توجد حتى الآن معلومات دقيقة عن عدد الضحايا في هذا الانفجار، لكن "شدة الانفجار كانت عالية جدا وخلفت أضرارا كبيرة".

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