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تموين الفيوم تشن حملة مكبرة على الأسواق والمحال التجارية

المضبوطات، فيتو
المضبوطات، فيتو

اعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الأجهزة الرقابية التابعة لها في المديرية والإدارات التموينية في المراكز، شنت حملة مكبرة علي الاسواق والمحال التجارية والمخابز ومحطات الوقود، شارك فيها كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين.

وأسفرت الحملة عن تحرير 40 مخالفة تموينية متنوعة، منها 16 مخالفة في قطاع المخابز، ما بين تصرف، نقص وزن، مواصفات، عدم وجود ميزان حساس، عدم وجود قائمة أسعار وعدم نظافة أدوات العجين، و34 مخالفة تموينية بقطاع الأسواق والمحال التجارية، وجار اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

سلع تم التحفظ عليها

وقال سامح شبل وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملة تمكنت من ضبط سيارة ربع نقل محملة، كميه كبيرة من المبيدات الزراعية بلغت ٤٥٣ عبوة، (اكياس-جراكن-عبوات مختلفة) مجهولة المصدر وغير مسجلبوزارة الزراعة،  كنية من السلع الغذائية منتهية الصلاحية، و13 شيكارة دقيق من المخصص للمخابز قبل طرحها للبيع في السوق السوداء.

خريطة متابعات الحملة المكبرة علي الاسواق

واضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أن الحملة تابعت اسعار ووزن الخبز في المخابز السياحية، منا تابعت  مطاعم الفول والطعمية، ومحال السوبر ماركت، ومستودعات صرف الدقيق المدعم، ومستودعات البوتاجاز وتوكيلات  توزيع اسطوانات البوتاجاز والتأكد من التزامهم بالبيع بالسعر الرسمي، ومحطات الوقود، وتم  جرد لمحطات البترول والتنبيه على الرخص والسجلات ومتابعة التوزيع وضبط الأسعار.

 

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وتابع وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أنه تم أيضا متابعة محال الجزارة للتأكد من عدم المغالاة في  أسعار اللحوم البلدية الطازجة.

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