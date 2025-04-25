ارتفاع أسعار الدواجن اليوم الجمعة 25-4-2025 في محافظة الفيوم

ارتفاع أسعار الفراخ البيضاء، إنتاج المزارع، في محافظة الفيوم، اليوم الجمعة، 8 جنيهات عن أسعار الأمس، وتراوحت مابين 83 و90 جنيها للكيلو، بينما تراوحت أسعار الفراخ البيضاء تربية بيتي ما بين 75 و80 جنيها للكيلو، وسعر كيلو الفراخ البيضاء الأمهات مابين 75 و80 جنيها للكيلو، وتراوحت أسعار الفراخ البلدى ما بين 96 و110 جنيهات، وأسعار البط المولر مابين 95، و100 جنيه للكيلو، والبط الفرنساوي الأبيض مابين 85 و90 جنيها، والبط البلدي هجين مابين 120 و130 جنيها، والبط البلدي الحر تربية بيتي 140 إلى 150 جنيها، وسعر كيلو الأرنب البلدي 120 جنيها، والبط المسكوفي 150 جنيها، وتراوح سعر بيع كيلو الفراخ الرومي ما بين 160 و175 جنيها.

أسعار مشتقات الدواجن في أسواق الفيوم

وتراوح سعر كيلو البانيه 190 و200 جنيه وفي السوبر ماركت 220 جنيها، وكيلو الأوراك 90 جنيها، وكيلو كبد وقوانص 105 جنيهات، كيلو صدور بالعظم 140 جنيها، كيلو الدبابيس 140 جنيها، كيلو شيش طاووق 190 جنيها، كيلو حمام كداب 140 جنيها، كيلو كبدة صافى 115 جنيها، كيلو بانيه استربس صوابع 190 جنيها، كيلو بانيه شاورما مكعبات 190 جنيها، كيلو بانيه مخلى صدور سليمة 190 جنيها، كيلو الأجنحة 70 جنيها، كيلو الهياكل 45 جنيها.

مبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية

كان الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، أعلن عن تدشين المرحلة الثالثة لمبادرة تخفيض أسعار اللحوم البلدية داخل مدينة الفيوم، وتطبق اسعار المبادرة يوم الخميس من كل اسبوع، ويصل سعر الكيلو إلى 325 جنيها، ويتم البيع في 8 منافذ موزعة علي أحياء مدينة الفيوم بالكامل ومدينتي ابشواي وسنورس، ويشارك في المبادرة عدد مربي الماشية ومحلات الجزارة وسلسلتين لتجارة المواد الغذائية الشهيرة بمدينتي إشواى الفيوم.

يذكر أن أسعار اللحوم الحمراء في القري والمراكز الأخرى تتراوح ما بين 300 و350 جنيها حسب طبيعة كل قرية أو مركز على حدة، في القرى التي بها عدد مربين كبير ينخفض فيها السعر عن باقي القرى.

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