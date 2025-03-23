الأحد 23 مارس 2025
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محافظات

تموين الفيوم يتحفظ على سيارة محملة بـ 5 أطنان و463 كيلو زيت فاسد

وكيل وزارة التموين
وكيل وزارة التموين بالفيوم، فيتو

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن الإدارات الرقابية بالمديرية والإدارات التموينية في المركز، شنت عدة حملات علي الطرق العامة والاسواق والمخابز والمحال التجارية ومحطات الوقود، في قري ومدن  المحافظة، استمرت علي مدار اسبوع، وشارك فيها كل من مديريتي الصحة والطب البيطري وجهاز حماية المستهلك وإدارة مباحث التموين، بهدف السيطرة علي ما يطرح للاستهلاك في المحافظة.

نتائج الحملات

وأضاف  وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم، أن الحملات تمكنت من  التحفظ علي سيارة نقل محملة 5 اطنان و463 كيلو حرام زيت طعام مستعمل، مجهول المصدر وغير صالح للاستهلاك الادمي معبأ في تنكات، وتم التحفظ علي السيارة وقائدها والحملة حتى تم العرض علي النيابة العامة.

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وتحررت المخالفة اللازمة، واحيلت الي مركز شرطة طامية، وتم تحرر المحضر اللازم، وأحيل إلى النيابة العامة، وقرر وكيل النيابة تشكيل لجنة من التموين والصحة والبيئة بإشراف النيابة العامة بدفن المدلوطات في مدفن صحي أمن، وتولي التحقيق.

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