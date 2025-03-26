بتخفيض 30%، تموين الفيوم تطرح كحك العيد في منافذها

قال سامح شبل عبد الرازق وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بمحافظة الفيوم: إن المديرية تطرح كميات كبيرة من كحك العيد والبسكويت ومستلزماته في المعارض السلعية والفروع الاستهلاكية التابعة لوزارة التموين والتجارة الداخلية في محافظة الفيوم، بتخفيضات تبدأ من 15 إلى 30% عن مثيلاتها في السوق المحلية.

اسعار كحك العيد من التموين

وأضاف وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالفيوم، أنه يتم طرح كحك العيد والبسكويت ومستلزماته في 20 معرض، و65 شادر، و9 سيارات متنقلة، إضافة إلي 11 منفذ استهلاكي تابع للشركة المصرية لتجارة الجملة في الفيوم، ويتم طرح 4 انواع من كحك العيد والبسكويت في منافذ التموين، من انتاج الشركة العامة لمخابز القاهرة الكبري التابعة للشركة القابضة للصناعات الغذائية إحدي كيانات وزارة التموين، وهي علبة زنة كيلو بسعر 170 و180 جنيه، علبة زنة 1.5 كيلو بسعر 260 جنيها، علبة زنة 2 كيلو مشكل بسعر 360 جنيها.

توفير احتياجات العيد والسلع الأساسية

ولفت إلى أن 54 مخبز افرنجي طرحوا كحك العيد والبسكويت ومستلزماته بتخفيضات أيضا للمستهلكين، لتنشيط مبيعاتها خلال موسم عيد الفطر المبارك، مشيرًا إلى أنه يتم التأكيد على المخابز الافرنجية، كما يتم توافر كافة السلع الغذائية واللحوم بفروع الشركة المصرية لتجارة الجملة والسوق المحلي، مع التأكد من جودتها وصلاحيتها مع التأكد من تطبيق التخفيضات المعلنة في كافة المحال، مع متابعة استقرار الحالة التموينية في منافذ صرف السلع.

واشار وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الفيوم، إلى أنه يتم حاليا تنفيذ خطة استقبال عيد الفطر المبارك، من خلال إنشاء غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية وغرف عمليات فرعية بالإدارات التابعة.

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